Champions League, tutto pronto per il penultimo atto

Oramai ci siamo. La Champions League, la competizione calcistica più seguita e più ambita del Vecchio Continente, sta per alzare il sipario sul penultimo atto, con le sfide di ritorno delle semifinali. Da una parte abbiamo la Juventus e il Monaco, che si accingono a vincere i rispettivi campionati con un paio di turni di anticipo. Dall’altra, invece, la stracittadina madrilena tra Real e Atletico, nel remake della finale della scorsa edizione di Champions League (e di quella del 2014). In questo senso, la Juventus e il Real Madrid sembrano aver ipotecato il passaggio alla finale, visti i larghi successi ottenuti nel match di andata. I bianconeri, nella trasferta transalpina, si imposero sul Monaco grazie ad una doppietta del pipita, Gonzalo Higuain, vantando la miglior difesa di tutta la competizione. Con appena due marcature subite su undici apparizioni, infatti, la Vecchia Signora si conferma non soltanto per la retroguardia più impermeabile di questa Champions League, ma anche come una delle potenziali favorite per la conquista della coppa dalle grandi orecchie, che verrà assegnata il prossimo 3 giugno a Cardiff. Se i bianconeri affrontano la gara di ritorno con ben due gol di vantaggio, il Real Madrid ha fatto ancora meglio con i cugini dell’Atletico. Gli uomini di Simeone, infatti, tra le mura amiche del Calderon, dovranno recuperare ben tre marcature a quelli di Zinedine Zidane, e soprattutto dovranno fronteggiare la smisurata ambizione di Cristiano Ronaldo, che nelle ultime tre partite di Champions League ha messo a segno due triplette e otto marcature complessive. Per Juventus e Real Madrid, dunque, l’atto finale di Cardiff sembra essere veramente a un passo, ma prima andranno concluse le pratiche aperte nelle sfide di andata. Riusciranno Monaco e Atletico Madrid a ribaltare gli sfavorevoli pronostici, realizzando una rimonta che avrebbe del clamoroso? Oppure, come previsto, saranno il Real e la Vecchia Signora a giocarsi la finale di Champions League?