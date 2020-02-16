Home Eurolega Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

di Redazione 16/02/2020

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Abbiamo vissuto una sosta settimanale fremendo, in attesa del ritorno nei palazzetti: e giovedì prossimo, il 20 febbraio, la top 16 Eurolega 2020 è pronta a ricominciare mandando in scena la sua 25° giornata. Un turno che regalerà emozioni e che mette di fronte le compagini creando incroci parecchio interessanti. A partire dalla capolista: l'Anadolu Efes ha una ghiotta occasione per allungare. In casa del Bayern Monaco fanalino di coda, che cerca però punti altrettanto fondamentali, servirà una prova di grande determinazione. EUROLEGA 2020: LA GIORNATA DI GIOVEDÌ Ma andiamo con ordine, perchè per l'incontro appena descritto bisognerà attendere il venerdì sera. Il Bayern Monaco avrà però gli occhi puntati già sul giovedì, che verrà aperto alle 18.00 dallo scontro diretto nei bassifondi della classifica tra Zenit ed Alba Berlin. Si proseguirà, alle 18.15, con il Lyon-Villeurbanne ospite dell'Olympiacos. Alle 18.45 il Real Madrid avrà l'occasione di accorciare sul primo posto, ma non sarà semplice sul campo del Fenerbahce. Alle 20.45 l'AX Armani ospita il Khimki, mentre alle 21.00 altro scontro diretto tra Zalgiris e Baskonia. TOP 16 EUROLEGA 2020: LA GIORNATA DI VENERDÌ Passando alla giornata successiva, nell'anticipo delle 19.00 il CSKA cerca punti pesanti in casa della Stella Rossa. Già detto dell'Efes, toccherà poi al Barcellona (alle 20.30) provare a ridurre la distanza dal primo posto: il match sul campo del Panathinaikos promette scintille. Alle 21.00 ancora spazio per la aperta sfida tra Valencia e Maccabi Tel Aviv, che chiuderà questa 25° giornata. Ecco dunque il programma completo del prossimo turno giornata di Top 16 Eurolega 2020: uno snodo della stagione che i più appassionati non potranno assolutamente perdere, ricco di scontri diretti e di ghiotte occasioni da acciuffare!