Le probabili formazioni di Juventus – Real Madrid

Oramai ci siamo davvero. Il giorno dei giorni è giunto: fra pochissime ore, al Millennium Stadium di Cardiff, andrà in scena la partita più importante della stagione della Juventus: allorché la Vecchia Signora, dopo aver già conquistato la Coppa Italia e lo Scudetto, tenterà di completare un clamoroso triplete affrontando il Real Madrid nella finale di Champions League. I bianconeri, all’ultimo impegno stagionale, ambiscono a riportare quella coppa a Torino a 21 anni di distanza dall’ultima volta, e a vendicare una finale, quella del 1998, persa proprio in favore degli spagnoli con un gol in fuorigioco. Si è detto un po’ tutto e il contrario di tutto negli scorsi giorni, ma fra poche ore, a seguito del fischio dell’arbitro, sarà finalmente il campo a parlare. Andiamo a vedere, dunque, come potrebbero schierarsi le due formazioni, e quali saranno i probabili titolari che si affronteranno nell’attesissima sfida gallese. Partiamo proprio dalla Juventus, che per l’occasione giocherà con la classica casacca bianconera. Pochi dubbi per Massimiliano Allegri, che schiererà il proprio 3-4-2-1 europeo. Dinanzi al capitano, Gianluigi Buffon, ecco l’inossidabile BBC: Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, tutti a caccia della loro prima Champions League. Dani Alves giocherà sulla destra, mentre sul corrispettivo sinistro ecco l’altro brasiliano, Alex Sandro. Pjanic e Khedira dovrebbero comporre la cerniera di centrocampo, mentre Dybala e Manzukic giocheranno a supporto dell’unica punta della Juventus: il Pipita, Gonzalo Higuain. Il Real Madrid dovrebbe schierarsi con il consueto 4-3-3, con ormai tutti gli uomini recuperati. Sussiste, però, qualche dubbio per il tecnico dei blancos Zinedine Zidane. Navas in porta, mentre in difesa Carvajal dovrebbe ritrovare una maglia da titolare come terzino destro. Retroguardia completata da Varane, Sergio Ramos e Marcelo. A centrocampo, i soliti Kroos, Casemiro e Modric, mentre nel tridente offensivo ecco l’altra BBC: Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, benché il gallese, non ancora al massimo della forma, sia in ballottaggio con Isco.