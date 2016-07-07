Francia – Germania, le probabili formazioni

Euro 2016 si accinge ormai a vivere le proprie battute conclusive, con solo due partite rimaste ormai da giocare. Una di queste è la semifinale che andrà in onda stasera, e che vedrà protagoniste Francia e Germania. In quella che molti addetti ai lavori hanno definito come una sorta di finale anticipata del torneo. Potevamo esserci noi al posto della Germania, magari con un pizzico di fortuna in più in quella maledetta lotteria dei rigori che tante volte ci ha riversato addosso, in passato, delusioni su delusioni. Così non è stato purtroppo, e per la prima volta in una competizione ufficiale i teutonici sono riusciti a eliminarci, sebbene senza riuscire davvero a batterci. Adesso, però, se la vedranno con la Francia padrona di casa, per l’occasione al gran completo. Diversamente dalla stessa Germania, uscita malconcia e decimata dal quarto di finale giocato contro gli Azzurri. I tedeschi di Low dovranno infatti contare su una forza limitata, in quanto mancheranno diversi giocatori chiave: Hummels è squalificato, Khedira e Gomez sono fuori per infortunio, e anche Schweinsteiger non è al meglio. Spazio dunque ad un probabile 4-2-3-1, con Neuer confermatissimo in porta, mentre davanti a lui agiranno Kimmich, Howedes, Boateng e Mustafi. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere composta da Schweinsteiger, qualora dovesse riuscire a recuperare, e dal madridista Toni Kroos. Sulla trequarti ritorna Mario Goetze insieme ai compagni Draxler e Ozil, dietro l’unica punta Thomas Muller, spostato in una posizione più avanzata vista la certa assenza dell’ex bomber della Fiorentina. Per quanto riguarda la Francia, come dicevamo, squadra al gran completo. Deschamps schiererà una sorta di modulo a specchio, con Loris in porta ed una linea difensiva composta da Sagna, Koscielny, Rami ed Evra. Pogba e Matuidi dovrebbero comporre nuovamente la linea mediana, con Sissoko leggermente defilato sulla corsia di destra mentre Payet, al contrario, agirà su quella di sinistra. Griezmann, infine, capocannoniere fin qui del torneo, sarà libero di sfruttare gli spazi alle spalle di Giroud, attaccante boa dei transalpini.