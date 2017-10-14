Al via l’ottava giornata del campionato di Serie A
È ormai quasi tutto pronto in vista dell’ottava giornata del campionato di Serie A, a dir poco fondamentale per prosieguo del torneo. Per una serie di strani incastri del destino, infatti, avremo addirittura tre big match, durante i quali si scontreranno le prime sei squadre della classifica. Ma proviamo a scendere maggiormente nel dettaglio. L’ottavo turno della Serie A comincerà, come consuetudine, con due anticipi del sabato, nei quali saranno impegnate le nostre tre squadre presenti in Champions League. Si preannuncia quindi un sabato ad alto tasso di spettacolarità, dal momento che avremo i primi due big match di giornata. Si inizia alle 18:00 dunque, allorché, presso l’Allianz Stadium, andrà in scena la sfida tra Juventus e Lazio: i biancocelesti in questa stagione hanno fatto già tremare i bianconeri, soffiandogli un trofeo nella gara di Supercoppa Italiana. La Vecchia Signora, invece, dopo il deludente pareggio con l’Atalanta, vuole tornare al successo. Alle ore 20:45 di sabato, invece, la Roma ospiterà il Napoli: i partenopei, in questo momento, sembrano la squadra da battere in Serie A, con il miglior attacco del torneo (25 reti realizzate in appena 7 gare, quasi 4 gol a partita in media) e gli unici ancora a punteggio pieno. Gli uomini di Sarri partono dunque favoriti, anche per alcuni problemi di formazione dei giallorossi, costretti a numerosi forfait. Nel lunch match della domenica, alle 12:30, sfida tra due ex big del nostro calcio: Fiorentina e Udinese, che fino a qualche anno fa stazionavano nelle zone alte della classifica con tanto di qualificazione europea. Alle ore 15:00, poi, la Serie A esprimerà ben cinque partite. Bologna – Spal, così come Cagliari – Genoa, ha il retrogusto della salvezza. Il Crotone ospita invece il Torino, che dopo uno scoppiettante inizio di stagione si ritrova adesso in crisi. A Genova andrà in scena Sampdoria – Atalanta, mentre il pacchetto è completato dalla sfida tra Sassuolo e Chievo. Domenica sera, alle 20:45, ecco poi la gara attesa spasmodicamente da tutti: il derby tra Inter e Milan, con i neroazzurri decisamente favoriti dai pronostici. Infine, l’ottava giornata di Serie A si chiuderà lunedì sera, alle 20:45, con un match praticamente agli antipodi: una sfida salvezza che vedrà opposte Verona e Benevento, questi ultimi peraltro ancora a 0 punti.
