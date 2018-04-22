I risultati della trentaquattresima giornata di Serie A
di Redazione
22/04/2018
Si è conclusa anche la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, un crocevia a dir poco fondamentale per quanto concerne l’inerzia del torneo. Difatti ci stiamo oramai avviando verso le fasi conclusive della stagione, e i primi verdetti sono già definitivi: il Benevento è retrocesso aritmeticamente in Serie B, pur in una giornata a dir poco storica per la compagine campana. Ma procediamo con ordine. Nel primo anticipo del sabato della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, ottima affermazione della Roma: il club giallorosso supera lo Spal con un netto 0 – 3, ove si fa segnalare anche Schick, alla prima marcatura nella massima divisione italiana con la casacca capitolina. Nel pomeriggio, invece, il colpaccio del Sassuolo: i neroverdi sconfiggono la Fiorentina per 1 – 0, e mettono una seria ipoteca sulla loro salvezza. E così, il risultato a gran sorpresa di questo turno di Serie A giunge dal terzo anticipo del sabato: quello che, clamorosamente, vede il Milan sconfitto fra le mura amiche del San Siro dal Benevento fanalino di coda. Per i rossoneri, una battuta d’arresto tremenda, che complica ulteriormente i sogni europei. I campani, invece, in virtù dei risultati delle altre squadre invischiate nella lotta salvezza, retrocedono aritmeticamente nella seconda divisione italiana, ma con la prima vittoria esterna in Serie A, peraltro di prestigio, della loro storia. Nel lunch match di domenica, lo scialbo 0 – 0 rimediato contro il Bologna complica la vita del Cagliari, che si ritrova nelle zone più basse della classifica. Nel pomeriggio, invece, bene le due squadre che stanno lanciando l’assalto alla Champions League: la Lazio supera nettamente la Sampdoria con un netto 4 – 0, mentre l’ Inter, pur se a fatica, abbatte per 1 – 2 l’ostacolo Chievo. L’Atalanta, in corsa per un piazzamento in Europa League, sconfigge il Torino per 2 – 1, e agguanta il sesto posto in Serie A superando il Milan. Colpaccio del Crotone in ottica salvezza: i pitagorici battono l’Udinese in trasferta per 1 – 2, e agganciano la quart’ultima posizione della classifica. Infine, colpaccio del Napoli a Torino: i partenopei espugnano lo Stadium, battendo la Juventus al fotofinish e riportandosi a -1 dai bianconeri. Domani sera, infine, chiuderà la giornata Genoa – Verona.
