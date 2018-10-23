Terzo turno di Champions per Juventus, Roma, Inter e Napoli
di Redazione
La decima giornata del campionato di Serie A si è conclusa da appena poche ore, eppure non c’è tempo per riposare. Tra martedì e mercoledì, infatti, in una infrasettimanale che promette di essere mozzafiato, farà il proprio ritorno la Champions League. Una tornata importantissima, per le compagini italiane, la terza della massima competizione internazionale. Quella che, in un modo o nell’altro, comincerà a segnare il giro di boa, permettendo a Juventus, Roma, Inter e Napoli di fare alcune utili valutazioni circa il possibile passaggio agli ottavi di finale. Un turno che sarà a dir poco fondamentale per la Juventus. I bianconeri, che al momento guidano il girone, dovranno infatti affrontare l’insidia più difficile: quella rappresentata dal Manchester United del grande ex, Paul Pogba, peraltro in una delicatissima trasferta. La formazione inglese, reduce da un avvio di stagione a dir poco tremendo, sembra essersi rimessa in carreggiata nelle ultime uscite. La Juventus, di contro, nell’ultima di campionato è incappata in un pareggio poco brillante contro il Genoa, e nel frattempo ha anche perso Emre Can, alle prese con un delicato nodulo alla tiroide. Sempre martedì sera, la Roma sarà chiamata ad una sorta di tutto per tutto contro il CSKA di Mosca: specialmente dopo che i russi, nella tornata precedente, hanno fatto fuori nientepopodimeno che il Real Madrid, considerato dai più come il favoritissimo per la vittoria del gruppo e, dunque, per il passaggio agli ottavi di finale. Per le altre due italiane bisognerà attendere il mercoledì, e anche in questo caso le sfide sono estremamente affascinanti. In Francia, infatti, il Napoli si ritroverà di fronte la temibilissima corazzata del Paris Saint Germain, peraltro guidata dal grande ex, Cavani. Niente male neppure per l’ Inter, che volerà nientepopodimeno che in Spagna. La sua avversaria? Il grande Barcellona, che tuttavia ha appena perso per infortunio Leo Messi.
