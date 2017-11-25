Al via la quattordicesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
25/11/2017
Dopo l’infrasettimanale europeo, in cui le nostre squadre hanno affrontato i vari impegni in Champions League e in Europa League, finalmente ritorna anche il campionato di Serie A. E lo fa in un turno che, dopo i botti scoppiettanti della scorsa giornata, apparentemente sembra un po’ più normale e transitorio. Non per questo, tuttavia, le squadre di vertice dovranno sottovalutare le rispettive gare. Andiamo a vedere, dunque, cosa potrebbe succedere. La quattordicesima giornata del campionato di Serie A avrà inizio questo sabato, con ben quattro anticipi. Il primo di essi si disputerà alle ore 15:00, allorché il Bologna ospiterà la rivelazione del torneo, la Sampdoria, che nell’ultimo turno ha piegato persino la Juventus. Si procede, poi, con due partite delle ore 18:00, nelle quali la salvezza sarà il tema principale: a partire da Sassuolo – Verona, due club in enorme crisi. Per passare, poi, a Chievo – SPAL, che godono invece di situazioni meno preoccupanti. Alle ore 20:45, invece, l’ Inter va a Cagliari, per cercare di mantenere la seconda piazza in classifica e, contemporaneamente, per lanciare l’assalto alla capolista Napoli. Niente lunch match la domenica, si passa direttamente alle sfide delle ore 15:00. Il Milan affronta il Torino, nella sfida fra le deluse di questa Serie A. Il Napoli, invece, è ospite di un’Udinese in profonda crisi, che ha appena cambiato allenatore: un’occasione ghiottissima, per i partenopei, per incrementare ulteriormente il vantaggio sulle inseguitrici. La Roma, dopo la brutta sconfitta di Champions per mano dell’Atletico Madrid, affronta il Genoa nella speranza di tornare subito a vincere. Domenica, alle ore 18:00, ecco una delle gare più interessanti di questa quattordicesima giornata: quella che andrà in scena allo Stadio Olimpico, tra Lazio e Fiorentina. Il posticipo delle 20:45 vede come grande protagonista la Juventus: la Vecchia Signora, che fin qui non ha convinto, è chiamata a conseguire i 3 punti contro il Crotone. Lunedì, invece, a Bergamo, il Benevento tenterà di strappare il primo punto all’Atalanta.
