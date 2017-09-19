Al via la quinta giornata del campionato di Serie A
di Redazione
19/09/2017
Avrà ufficialmente inizio tra poche ore la quinta giornata del campionato di Serie A, in un turno infrasettimanale che si preannuncia a dir poco scoppiettante. Il primo anticipo, infatti, si terrà stasera, alle ore 20:45, e vedrà contrapposte il Bologna e la capolista Inter: i neroazzurri, così, sono a caccia del quinto successo consecutivo. Tutti gli altri match di questa quinta giornata di Serie A, invece, si terranno domani, mercoledì 20 settembre. Alle ore 18:00 ecco il secondo anticipo, tra un Benevento sempre più in crisi ed una Roma bisognosa di confermare quanto di buono visto nell’ultima uscita contro il Verona. Alle 20:45, invece, tutte le altre sfide, utili sia per la vetta della classifica che per i bassifondi. Due saranno le gare che finiranno inevitabilmente sotto i riflettori: la prima vedrà contrapposte Lazio e Napoli, il vero e proprio big match di questo quinto turno. La seconda, invece, ci porterà all’Allianz Stadium, dove la Juventus ospiterà una Fiorentina in risalita. Due sfide che, in qualche modo, potrebbero delineare meglio la sfida Scudetto. Il Milan è invece chiamato a conquistare punti importanti contro lo Spal, che viene da due sconfitte consecutive. Il Torino, che non nasconde importanti ambizioni in questa Serie A, entra nella tana dell’Udinese, mentre l’Atalanta, fin qui un po’ altalenante, dovrà vedersela contro il Crotone. Il Genoa affronta il Chievo, mentre l’Hellas Verona deve assolutamente far punti contro la Sampdoria, per cercare un rilancio. Chiude, infine, la gara salvezza tra Cagliari e Sassuolo.
