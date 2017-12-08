Al via la sedicesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
08/12/2017
È oramai quasi tutto pronto in vista della sedicesima giornata del campionato di Serie A, che, ancora una volta, propone diverse sfide al vertice particolarmente importanti. Inutile dirlo, i riflettori saranno tutti puntati sull’Allianz Stadium: allorché la Juventus ospiterà la capolista Inter, in un match che potrebbe rivelarsi determinante per l’inerzia del torneo. Si comincia dunque questo sabato, con il primo anticipo delle ore 18:00. Il Cagliari ospita la Sampdoria, che dopo un entusiasmante inizio di stagione sta adesso iniziando a perdere colpi. Segue la già citata sfida di cartello tra la Juventus e l’ Inter: i bianconeri, in questa Serie A, sono al momento terzi, ma l’ Inter, capolista, dista appena di due lunghezze. La Vecchia Signora auspica insomma di superare i neroazzurri, con questi ultimi che, dal canto loro, sperano invece di allungare in classifica. Lunch match della domenica, dalle ore 12:30. La Roma è chiamata alla complicata trasferta di Verona, contro il Chievo. I clivensi, tra le più interessanti realtà di questa Serie A, cercano di riscattare il pesante 5 – 0 subito dall’ Inter nello scorso turno. I giallorossi, di contro, hanno appena staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, e sperano di prolungare il momento magico. Si prosegue, poi, con le varie partite delle ore 15:00. La più interessante delle quali andrà in scena al San Paolo: il Napoli, che nelle ultime uscite ha accusato un preoccupante declino di prestazioni e risultati, ospita una Fiorentina che, di contro, nelle recenti settimane ha palesato crescita e continuità. Scontro salvezza tra SPAL e Verona, fra le maggiori delusioni fin qui. Il Benevento, reduce dal primo, clamoroso punto in Serie A, ottenuto grazie al gol del portiere Brignoli contro il Milan nello scorso turno, deve vedersela con l’Udinese. Alle ore 18:00, altra gara per la salvezza, quella tra il Sassuolo ed il Crotone. Alle ore 20:45, invece, toccherà al Milan di Gattuso: i rossoneri, contro il Bologna, sperano finalmente di dare una scossa alla loro deludente classifica. Posticipi del lunedì: alle ore 19:00, sarà la volta di Genoa – Atalanta. Chiude, infine, la gara tra Lazio e Torino, in scena a partire dalle 21:00.
