Al via la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A
di Redazione
17/04/2018
È oramai quasi tutto pronto per il turno infrasettimanale, valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Il torneo comincia ad avviarsi verso le proprie fasi conclusive, e si accinge dunque ad esprimere alcuni verdetti. In questo senso, la sfida più combattuta riguarda chiaramente l’assegnazione del titolo, con la Juventus che, dopo l’ultimo turno, pare ormai favoritissima sul Napoli. Si comincerà, ad ogni modo, con l’anticipo del martedì sera: alle ore 20:45, l’ Inter, che prosegue la propria stagione tra alti e bassi, ospiterà il Cagliari fra le mura amiche del San Siro. Si prosegue poi con un altro anticipo, che si disputerà mercoledì alle ore 18:00. Il Benevento, oramai con un piede e mezzo nell’incubo della retrocessione, si giocherà il tutto per tutto contro l’Atalanta. Tutte le altre gare della trentatreesima giornata del campionato di Serie A avranno luogo mercoledì sera a partire dalle ore 20:45. Procediamo con ordine: crocevia fondamentale per Crotone e Juventus: i bianconeri vogliono mettere un’ultima ipoteca sullo Scudetto, mentre i pitagorici, terzultimi, abbisognano di punti preziosi per sperare di salvarsi. Il Napoli, parso a corto di energie nelle ultime uscite, cercherà di rilanciarsi contro l’Udinese, reduce da un periodo di crisi. Zona Champions League. La Roma, che non riesce a trovare continuità in Serie A, dovrà vedersela contro il Genoa, nella speranza di conquistare il terzo o il quarto posto della classifica. Sfida decisamente più ostica per la Lazio: i biancocelesti dovranno affrontare, nel suo stadio, la Fiorentina, reduce da un bel filotto di risultati utili. Ultime chance per il Milan: i rossoneri, contro il Torino, sono chiamati a realizzare una vittoria, per non perdere l’ultimo treno per l’Europa più importante. Meno appariscente il match tra Sampdoria e Bologna, che sembrano non avere ormai più molto da dire in questo campionato. Infine, due sfide salvezza, per il mantenimento della Serie A: Spal – Chievo in primis, Hellas Verona – Sassuolo per concludere.
