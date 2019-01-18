Al via la ventesima giornata del campionato di Serie A

Mancano oramai appena poche ore all’inizio della ventesima giornata del campionato di Serie A, dopo gli ottavi di Coppa Italia: quella che, di fatto, segnerà l’inizio del girone di ritorno del torneo. Un weekend che sarà caratterizzato da diverse sfide estremamente interessanti, in particolar modo il big match del San Paolo. Ma procediamo con ordine, e andiamo a vedere che cosa accadrà nello specifico nelle prossime ore.

Si comincerà con il primo anticipo di sabato 19 gennaio, delle ore 15:00, allorché, allo Stadio Olimpico, la Roma affronterà il Torino: una gara dal sapore decisamente europeo, tra due compagini che risiedono presso vette piuttosto importanti di classifica, e che sono addirittura in corsa per un piazzamento Champions. Alle ore 18:00, poi, l’Udinese ospiterà il Parma, per un match dalle ambizioni decisamente differenti. Alle 20:30, invece, sarà la volta dell’ Inter, che cercherà di dare prosecuzione al buon momento che sta vivendo: i nerazzurri, a caccia del secondo posto della Serie A, dovranno vedersela con il Sassuolo.

Nel lunch match di domenica 20 gennaio, sarà protagonista l’Atalanta: i bergamaschi, nella trasferta di Frosinone, sono chiamati a fornire importanti conferme, in vista di un campionato finora molto soddisfacente, ma non troppo costante nei risultati. Soltanto due, invece, le partite delle ore 15:00: e riflettori più importanti saranno inevitabilmente puntati a Firenze, dove i viola ospiteranno la Sampdoria. Tra Spal e Bologna, invece, andrà in scena il più classico degli scontri salvezza.

Due i posticipi della domenica: alle ore 18:00, altra sfida che mette in palio punti importanti per la permanenza in Serie A, tra Cagliari ed Empoli. Alle 20:30, invece, il big match di questo turno: al San Paolo, il Napoli, privo di Insigne e Koulibaly, dovrà vedersela con la Lazio, che cerca di solidificare la quarta posizione in classifica.

Soltanto il lunedì, invece, scenderanno in campo le due squadre affrontatesi in quel di Gedda per la Supercoppa Italiana: alle ore 15:00, il Milan sarà in trasferta contro il Genoa. Alle 20:30, invece, a Torino la Juventus capolista ospiterà il Chievo, fanalino di coda.