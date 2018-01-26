Al via la ventiduesima giornata di Serie A
di Redazione
26/01/2018
È oramai quasi tutto pronto in vista della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, la terza del girone di ritorno. Un turno che, dopo i recuperi delle gare di Lazio e Roma, potrebbe essere ancor più determinante per l’inerzia del torneo nelle zone alte della classifica, con la sfida di cartello che si giocherà al San Siro tra Milan e Lazio. Ma procediamo con ordine. La ventiduesima giornata di Serie A inizia con l’anticipo del sabato, delle ore 18:00, tra il Sassuolo e l’Atalanta: un’occasione ghiotta per entrambe, con i neroverdi a caccia di punti validi per la salvezza, e la Dea che, invece, da par suo sogna una riconferma per la prossima edizione dell’Europa League. Alle 20:45, poi, tocca alla Juventus: i bianconeri volano in casa del Chievo Verona, e con una vittoria sperano di incalzare il Napoli capolista. Si procede, poi, con il lunch match di domenica: grande chance per l’ Inter, con Icardi e compagni che, contro il modesto Spal, tenteranno di tornare alla vittoria a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. Diverse, poi, le gare delle ore 15:00 di questo turno di Serie A. La Fiorentina tenta di rimettersi in carreggiata contro il Verona. In ottica salvezza, spicca la sfida tra Crotone e Cagliari. Più tranquille, invece, Genoa e Udinese, che comunque sperano di migliorare la propria classifica con una vittoria. Obiettivo analogo del Torino, contro un Benevento quasi rassegnato alla retrocessione. Ma, soprattutto, il Napoli deve vedersela contro il Bologna, per il mantenimento della vetta della classifica di Serie A. Si conclude, poi, con le due sfide più interessanti di questo turno di Serie A. Il Milan, alle 18:00 ospita la Lazio al San Siro, in una gara che potrebbe essere una sorta di crocevia per entrambe le squadre. Infine, alle 20:45, si affrontano nuovamente Roma e Sampdoria, che hanno appena recuperato il match di andata, conclusosi sull’1 – 1.
