Al via la ventinovesima giornata di Serie A

29/03/2019
Mancano oramai appena poche ore all’inizio della ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Il torneo, dunque, riprende dopo la settimana di pausa, dovuta ai vari impegni delle nazionali, inclusa la nostra Italia, in vista delle gare di qualificazione per Euro 2020. Un turno che concluderà il mese di marzo, e che, in qualche modo, sarà l’inizio della fine, avvicinando il campionato alle sue ultime battute. Saranno due i big match, probabilmente decisivi per quel che riguarda la volata Champions. Ma procediamo dunque con ordine, e proviamo a capire che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. La ventinovesima giornata di Serie A, come ormai di consueto, avrà il via venerdì 29 marzo, allorché, alle 20:30, si terrà il match salvezza tra il Chievo e il Cagliari. I veronesi, fanalino di coda del campionato, sembrano oramai spacciati, mentre i sardi godono di una situazione piuttosto tranquilla. Si passerà poi alle tre partite del sabato. Alle 15:00, Udinese e Genoa proveranno a suggellare un campionato vissuto fin qui senza grossi patemi. Alle ore 18:00 sarà invece la volta della Juventus, che, tra le mura amiche dello Stadium, contro l’Empoli, cercherà di riscattare la brutta sconfitta subita un paio di settimane fa dal Genoa. Alle ore 20:30, invece, grande sfida tra Sampdoria e Milan, guidate dai super bomber Quagliarella e Piatek. Nel lunch match di domenica 31 marzo, si affronteranno il Parma e l’Atalanta. Tre, invece, le partite delle ore 15:00, tra le quali spicca Roma – Napoli: i giallorossi, oramai rassegnati a staccarsi definitivamente dal treno Champions, andranno a caccia di una buona prestazione contro la seconda forza di questa Serie A. Interessante anche la contesa tra la Fiorentina ed un sorprendente Torino, quest’ultimo ancora in corsa per un piazzamento in Europa League. Per la salvezza, invece, ecco Frosinone – Spal. Due, infine, i posticipi del ventinovesimo turno di Serie A. Entrambi saranno disputati tra il tardo pomeriggio e la sera di domenica: alle 18:00, ecco Bologna – Sassuolo. Alle 20:30, invece, maxi sfida tra Inter e Lazio: i biancocelesti proveranno a tener vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions, i nerazzurri cercheranno invece di ipotecarle.
