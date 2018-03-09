Al via la ventottesima giornata di Serie A
Siamo oramai pronti per dare il via anche alla ventottesima giornata del campionato di Serie A, che giunge dopo la drammatica scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Dopo una delle pagine più brutte e più tristi della sua storia recente, il calcio italiano cerca di ripartire, tenendo viva la memoria del compianto difensore della Nazionale Azzurra. Una giornata, la ventottesima di Serie A, che inevitabilmente sarà segnata proprio dal ricordo di Davide Astori, con diverse commemorazioni su praticamente tutti i campi in cui si giocherà. A cominciare dallo Stadio Olimpico, ove proprio una delle ex squadre del capitano viola, la Roma, ospiterà il Torino: i giallorossi, dopo il clamoroso exploit contro il Napoli, tenta di rinnovare le proprie ambizioni circa la volata per la Champions League, a partire dalle 20:45 di venerdì. Si passa poi al sabato, con il derby scaligero fra l’Hellas ed il Chievo Verona, che si disputerà sempre alle 20:45. Il lunch match di domenica, probabilmente, è quello più atteso di questo turno di Serie A: all’Artemio Franchi, infatti, la Fiorentina tenterà di ripartire dopo la tragedia che l’ha colpita, e di onorare al meglio il proprio capitano contro un Benevento che, viceversa, abbisogna di preziosi punti per la corsa salvezza. Ore 15:00: allo Stadium, la corazzata bianconera della Juventus, capace di vantare una difesa quasi imperforabile in campionato, è chiamata a confermarsi contro l’Udinese. Scontro salvezza tra Sassuolo e Spal, mentre la Lazio sarà ospite del Cagliari: anche in terra sarda ci si aspetta momenti di grande commozione, poiché è proprio lì che Astori è cresciuto e si è consacrato come calciatore. Atalanta quasi all’ultima spiaggia per la corsa Europa League contro il Bologna, mentre il Crotone, reduce da un brutto momento, tenterà l’impresa contro la Sampdoria. Alle ore 18:00, il Milan tenterà di uscire indenne dalla temibile insidia del Genoa. Infine, il big match di questa ventottesima giornata di Serie A: al San Siro, l’ Inter, che tenta di uscire dalla crisi, affronta il Napoli capolista.
