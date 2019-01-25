Al via la ventunesima giornata del campionato di Serie A

È oramai quasi tutto pronto anche in vista della ventunesima giornata del campionato di Serie A , di fatto la seconda per quel che concerne il girone di ritorno del torneo. Abbiamo dunque superato il giro di boa, e diverse situazioni di classifica sembrano essere oramai definite. Sarà un turno, ad ogni modo, caratterizzato da diverse sfide estremamente interessanti, con due big match in particolare. Ma procediamo con ordine, e andiamo a vedere che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Tutto comincerà con il consueto anticipo delle 15:00 di sabato 26 gennaio, con una partita valida soprattutto per la volata salvezza: Sassuolo e Cagliari, in realtà, non dovrebbero avere grossi problemi a mantenere la Serie A, visto anche un campionato fino a questo momento piuttosto interessante. Alle ore 18:00, test probante per la Sampdoria, che contro l’Udinese vuole tornare alla vittoria: occhi puntati su Quagliarella, a caccia di altre gemme da inserire nel proprio già ricco bottino. Infine, alle ore 20:30, ecco uno dei big match: il Milan, desideroso di conservare il quarto posto, l’ultimo utile per l’approdo alla prossima Champions League, ospiterà il Napoli dell’ex Ancelotti.

Si passa poi alla domenica, con il lunch match tra Chievo Verona e Fiorentina. Tre, poi, le partite delle ore 15:00. La più interessante riguarderà certamente quella tra Atalanta e Roma, due squadre in corsa per la conquista del quarto posto della Serie A. Bologna e Frosinone, invece, al pari di Parma e SPAL, battaglieranno per la salvezza.

Alle ore 18:00, un’altra gara interessantissima: l’ Inter, a caccia di continuità, sarà chiamata alla difficile trasferta di Torino contro i granata guidati dall’ex Walter Mazzarri. Alle 20:30, altro attesissimo big match: la Lazio ospiterà la Juventus capolista, uno dei maggiori classici del calcio italiano degli ultimi anni. Infine, un ultimo posticipo del lunedì, alle ore 20:30, con protagoniste Empoli e Genoa.