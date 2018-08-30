Al via la terza giornata del campionato di Serie A
di Redazione
30/08/2018
È dunque quasi tutto pronto in vista della terza giornata del campionato di calcio di Serie A, che ancora una volta non mancherà di riservarci alcuni appetibilissimi big match. Un turno particolarmente interessante, e che, in via del tutto eccezionale, partirà venerdì sera, con un anticipo straordinariamente atteso. Andiamo dunque a vedere che cosa potrebbe accadere in questa giornata, e quali saranno le sfide in programma. Come detto poc’anzi, la Serie A ripartirà da un anticipo del venerdì, durante il quale si scontreranno il Milan e la Roma. Una sfida di alto livello, e che, a seguito del grande mercato che ha visto le due compagini come grandi protagoniste, cela anche pari ambizioni. Il Milan, peraltro, è ancora a caccia dei primi punti in questa stagione, avendo perso contro il Napoli nella scorsa settimana. Si riprende poi con altri due anticipi del sabato, che vedranno impegnati due fra i maggiori top club del calcio italiano. Alle ore 18:00, riprende la corsa dell’ Inter, clamorosamente ancora a secco di vittorie in questo inizio di stagione. I nerazzurri sono ospiti del Bologna, anch’esso ancora senza i tre punti in questo campionato di Serie A. Alle ore 20:30, il turno della Juventus: la Vecchia Signora giocherà sul campo del Parma, con Cristiano Ronaldo che cercherà finalmente di timbrare per la prima volta il cartellino. Domenica, alle ore 18:00, la Fiorentina, reduce dal roboante 6 – 1 messo a segno ai danni del Chievo, deve vedersela con l’Udinese. Alle 20:30, largo agli altri match. Il Napoli è in casa della Sampdoria, mentre il Torino ospita il sorprendente Spal, a punteggio pieno in questo frangente. Interessanti le sfide tra Atalanta e Cagliari da una parte, e tra Sassuolo e Genoa dall’altra. Sfida salvezza tra Chievo Verona ed Empoli. Infine, la Lazio, ancora a quota zero, cerca i primi punti contro il Frosinone.
