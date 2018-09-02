I risultati della terza giornata del campionato di Serie A
di Redazione
02/09/2018
Si è dunque conclusa pochi minuti fa la terza giornata del campionato di Serie A, che non ha mancato di riservare alcune clamorose sorprese soprattutto per quanto concerne le squadre di vertice. Se, infatti, l’ Inter ha finalmente trovato il primo successo stagionale, hanno destato scalpore le cadute di Roma e Napoli, due fra le più accreditate oppositrici della Juventus, e già costrette ad inseguire la compagine bianconera, nel frattempo capolista. Tutto è cominciato con il big match disputatosi nell’anticipo del venerdì sera: al Meazza di San Siro, la grande prestazione del Milan ha costretto la Roma a capitolare, benché agli ultimissimi istanti. Un 2 – 1 confezionato al 94° minuto, con la firma decisiva del baby Cutrone, su assist del Pipita Gonzalo Higuain. Altri due anticipi nel sabato: dapprima, pur privo del capitano Icardi, l’ Inter ha avuto la meglio sul Bologna, affermandosi con un pesante 0 – 3 nell’ultima mezz’ora. Da segnalare il primo squillo del Ninja, Radja Nainggolan, con la casacca nerazzurra, peraltro all’esordio ufficiale. In serata, ennesimo successo della Juventus, pur in modo più sofferto del previsto: un 1 – 2 in cui non ha ancora trovato spazio Cristiano Ronaldo, ma che ha visto le firme di Mandzukic e Matuidi per i piemontesi, e del redivivo Gervinho per gli emiliani. La Juventus, così, arriva alla sosta da capolista, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Altro squillo della Fiorentina durante la domenica pomeriggio, che stende l’Udinese per 1 – 0. Clamoroso, invece, quanto accaduto in serata: prima sconfitta in questa stagione di Serie A per il Napoli, sgretolato da una straordinaria Sampdoria con un impronosticabile 3 – 0. Da segnalare il terzo gol della Sampdoria, un tacco volante da antologia del grande ex di turno, Fabio Quagliarella. Grande spettacolo a Reggio Emilia, con il Sassuolo che vince sul Genoa con un pirotecnico 5 – 3. Lazio di misura, invece, sul Frosinone: 1 – 0 firmato da Luis Alberto, e primi tre punti in questa Serie A per i biancocelesti. Colpaccio del Cagliari in trasferta, che grazie a Barella manda al tappeto l’Atalanta: 0 – 1. A reti inviolate il match tra Chievo Verona ed Empoli, mentre il Torino batte lo Spal per 1 - 0.
Articolo Precedente
La lista dei 31 convocati dell’ Italia per la Nations League
Articolo Successivo
Al via la terza giornata del campionato di Serie A