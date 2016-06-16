Buffon contro Ibra: quale leggenda preverrà?

È quasi tutto pronto per la seconda gara dell’ Italia, che la vedrà opposta alla temibile Svezia. Gli Azzurri, dopo aver sorpreso nella partita inaugurale contro il ben più quotato Belgio, che nel ranking FIFA occupa la posizione numero 2, sono adesso a caccia di conferme contro un avversario sulla carta molto meno ostico, nella speranza di abbrancare in anticipo una qualificazione agli ottavi di finale che, fino a qualche giorno fa, ai più pessimisti sembrava un’impresa quasi impossibile. Ma la gara non vedrà opposte solo le due squadre: la sfida nella sfida sarà infatti quella fra i due rispettivi capitani, due vere e proprie leggende viventi: Gianluigi Buffon, l’eterno portiere ritenuto da molti addetti ai lavori come il più forte di sempre, e sua maestà Zlatan Ibrahimovic. Quasi un segno del destino che due campioni di questo calibro debbano incontrarsi, di nuovo, nel girone di un Campionato Europeo di Calcio. Accadde già nel 2004 in effetti, nel maledetto torneo che si disputò in Portogallo, quello del famigerato biscotto. In quell’occasione, Ibra realizzò il gol del pareggio nei secondi finali della partita, con un pregevole colpo di tacco sugli sviluppi di un’azione da calcio d’angolo, battendo un incolpevole Buffon. È stata anche l’unica occasione in cui il fuoriclasse svedese è riuscito a battere il portierone Azzurro: in seguito i due sono diventati compagni alla Juventus fino ai disastri di Calciopoli, che costrinsero Zlatan al trasferimento all’ombra della Madonnina, sponda Inter, mentre la Vecchia Signora scese nell’inferno della Serie B. In seguito, Ibra e Buffon si sono ritrovati opposti più volte in Serie A, cinque per l’esattezza: il primo con la maglia di Inter prima e di Milan poi, il secondo sempre con la casacca bianconera, ma la sfida l’ha vinta sempre Gigi. Adesso, finalmente, a 12 anni di distanza, l’occasione di porre termine anche a questa sfida, per capire chi è la leggenda più grande: Buffon può vendicare quell’unico gol che, di fatto, estromise l’Italia dall’Europeo Portoghese. Per Ibrahimovic e la Svezia, è già l’ultima spiaggia per approdare agli ottavi. Chi prevarrà?