Finale A2, Brescia sul 2-0: Fortitudo ancora ko, Serie A ad un passo

La Serie A è veramente ad un passo.. Per la Fortitudo un altro ko: ora gli uomini di coach Boniciolli avranno la chance del doppio match in casa. Da adesso non si può più sbagliare. La Leonessa (quindicesima vittoria casalinga consecutiva) ha vinto gara 2 molto nettamente, a differenza della prima sfida dove era riuscita a prevalere su Bologna solo dopo 40 minuti di grande sofferenza.(30%, Candi, Sorrentino, Montano e Carraretto totalizzano un orrendo 5-25 ) mentre la Leonessa è brillante, pimpante e spietata, trascinata dalla verve realizzativa del solito(21 punti e 12 rimbalzi) e da una bella prestazione di Fernandez (14 punti e 3 assist), vero mattatore nell'ultimo quarto. A Bologna non basta un grandioso(16 punti per il 20enne arrivato dalla Sam Basket Roma, l'unico esterno in doppia cifra per gli ospiti) e i 14 rimbalzi di Daniel. Brescia parte subito forte e mette immediatamente in difficoltà la retroguardia fortitudina. La Leonessa ha percentuali alte al tiro, mentre Bologna comincia a sbagliare troppo e non può far altro che affidarsi ai lunghi per non subire un passivo già troppo pesante., ma un break bolognese (11-2) porta il team di Boniciolli al primo vantaggio della serata. Brescia ha però qualcosa in più, e con il passare dei minuti riprende in mano le operazioni:, Cittadini non è da meno e i lombardi vanno all'intervallo sul +5 (37-32). L'inizio del terzo quarto è ancora di marca bresciana. Anzi, per essere più precisi è di marca Hollis: lo statunitense spinge Brescia al +9 (44-35) nei primi minuti della frazione. La Fortitudo è tutt'altro che morta,, che fa addirittura 12 punti e tiene a galla la sua squadra con la personalità di un veterano. Ma la speranza felsinea dura poco: a inizio ultimo quarto ci pensa subito Moss a regalare il +11 ai locali (60-49).. Brescia avanti di 14, gli ultimi minuti sono di normale amministrazione per gli uomini di Diana, che chiudono 76-58. Due a zero per Brescia, che tocca con mano la Serie A.