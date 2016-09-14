Home Altri Sport Champions League, primi tre punti per il Napoli grazie ad una doppietta di Milik: gli altri risultati

di Redazione 14/09/2016

Parte bene l'avventura della squadra di Sarri in Champions League. Una doppietta di Milik rimonta l'iniziale svantaggio sul campo della Dinamo Kiev. Un ottimo Napoli espugna Kiev per 2-1 nel debutto nel girone di Champions League. Non era iniziata nel migliore dei modi la sfida per gli uomini di Sarri. La Dinamo Kiev ha un approccio più deciso al match, mettendo sotto pressione la difesa partenopea fin dai primi minuti e trovando la rete del vantaggio grazie all'attaccante Garmash al minuto 26. Il Napoli raccoglie le idee e riporta il match in parità. Un traversone di Callejon viene raccolto di testa da Milik che con un pallonetto scavalca l'estremo difensore partenopeo. Pochi minuti dopo Milik si ripete ancora. Dopo un batti e ribatti in area di rigore è ancora lui a saltare più in alto di tutti beffando ancora la difesa della Dinamo Kiev. Esplode la gioia di Sarri. Dopo aver ribaltato il risultato il Napoli si difende con ordine e nella ripresa prova anche a trovare la rete del tris. Mertens, dopo una bella iniziativa individuale, coglie la base del palo a portiere battuto facendo strozzare in gola l'urlo ai tifosi partenopei. La Dinamo Kiev da una mano agli azzurri rimanendo in 10 uomini per l'espulsione di Tsyganov che riceve il secondo cartellino giallo per una ingenua simulazione. Nell'altro match del girone di Champions League il Benfica viene raggiunto in zona Cesarini dal Besiktas sull'1-1. Straripante il Barcellona al Camp Nou, che rifila 7 reti ad un Celtic troppo remissivo mentre fa altrettanto il Bayern che ne fa 5 al malcapitato Rostov. Uno a uno al Parco dei Principi tra Psg e Arsenal, mentre l'Atletico Madrid vince di misura ad Eindhoven grazie ad un gol di Saul in apertura. Tutti i risultati della prima giornata di Champions League: GIRONE A Psg-Arsenal 1-1 Basilea-Ludogorets 1-1 GIRONE B Dinamo Kiev-Napoli 1-2 Benfica-Besiktas 1-1 GIRONE C Barcellona-Celtic 7-0 Manchester City-Borussia Monchengladbach (rinviata per pioggia) GRUPPO D Bayern Monaco-Rostov 5-0 Psv Eindhoven-Atletico Madrid 0-1