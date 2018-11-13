Ecco le convocazioni dell’ Italia contro Portogallo e USA
di Redazione
13/11/2018
Anche la dodicesima giornata del campionato di Serie A è oramai andata in porto. Nel prossimo weekend, i tornei nazionali andranno in pausa, a causa dei vari impegni delle selezioni di ogni paese in vista della fase a gironi della Nations League. Anche la nostra Italia, chiaramente, non mancherà di scendere in campo: la compagine azzurra, guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini, contenderà la testa del gruppo al Portogallo campione d’Europa in carica, che decisamente mantiene i favori dei pronostici. Per l’occasione, allora, l’allenatore dell’ Italia ha diramato una lista di 27 convocazioni, fra le quali, naturalmente, spiccano una serie di novità a sorpresa, e delle solite esclusioni eccellenti. Non ci sarà, allora, Mattia Perin: il portiere, che sta trovando poco spazio alla Juventus, nelle gerarchie di Mancini è stato oramai scavalcato dal giovane Cragno, che ben sta figurando con la casacca del Cagliari. Niente da fare anche per due attaccanti, Andrea Belotti e Mario Balotelli. Fiducia confermata, invece, a Ciro Immobile. Tuttavia, contro Portogallo o Stati Uniti d’America, potrebbero debuttare tre nuovi giocatori. L’ Italia, infatti, ha accolto tra le proprie fila Vincenzo Grifo dell’Hoffenheim, oltre a Stefano Sensi del Sassuolo e, soprattutto, Stefano Sensi del Brescia: il giovane centrocampista, diciott’anni appena, milita in Serie B con la compagine lombarda. PORTIERI: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino); DIFENSORI: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus); CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint Germain); ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter).
