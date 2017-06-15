Corentin Tolisso al Bayern Monaco, è ufficiale

In questo caldo metà di giugno, benché la sessione estiva di calciomercato non sia ancora cominciata in maniera ufficiale, molti club si stanno già muovendo per mettere a segno i primi colpi. In Italia abbiamo avuto modo di vedere come il Milan si stia dando particolarmente da fare, forte della liquidità dei nuovi padroni cinesi e costretto ad affrontare i preliminari di Europa League. Ma l’affare più grande, fino a questo momento, è stato senza ombra di dubbio quello che ha ufficializzato poche ore fa il Bayern Monaco: la squadra tedesca, infatti, ha messo sotto contratto Corentin Tolisso. Tolisso, forte centrocampista francese, si è consacrato soprattutto nell’ultima stagione con la casacca dell’Olympique Lione, ben figurando anche in Champions League e in Europa League. Il giocatore, che deve ancora compiere 23 anni (li farà ad agosto), aveva subito catalizzato le attenzioni dei maggiori club europei, anche quelle della Juventus, che fino a qualche settimana fa sembrava veramente vicinissima al suo acquisto. Alla fine, a spuntarla è stato però il Bayern Monaco, che nelle ultime stagioni è riuscito a valorizzare alcuni fra i maggiori talenti calcistici mondiali. Tolisso, dunque, dopo quattro stagioni, per un totale di 158 presenze e 29 reti, lascia il Lione per approdare nel calcio tedesco, per una cifra, a quanto sembra, vicina ai 40 milioni di euro. Un gran colpo, senza ombra di dubbio, per un giocatore che ha già fatto vedere grandi cose nella sua fin qui breve carriera calcistica, e che nei prossimi anni potrebbe crescere ulteriormente in uno dei più forti club d’Europa. L’acquisto di Tolisso, tuttavia, potrebbe clamorosamente aprire alla cessione di Arturo Vidal, che a 30 anni starebbe meditando un approdo nella ricchissima Cina. Una prospettiva sicuramente allettante dal punto di vista economico per l’ex centrocampista della Juventus, prima di un eventuale ritorno, tra qualche stagione, nel suo Cile.