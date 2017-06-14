Denis Marconato dice basta: "E' arrivato il momento giusto"

Poche ma semplici parole per spiegare la decisione presa:dice stop al basket giocato. L'ex pivot della Nazionale italiana ha deciso di appendere le scarpe al chiodo all'età di 42 anni. Il tutto dopo qualche settimana da un altro ritiro eccellente,: nel giro di poco più di un mese, hanno deciso di dire basta due pilastri della formazione azzurra dell'ultimo ventennio. "Penso che sia arrivato il momento giusto - ha dichiarato Marconato - per dire basta con la pallacanestro giocata. Adesso il mio desiderio è quello di trasmetteread alti livelli tutto quello che ho appreso in carriera dai tanti allenatori che ho avuto e la cultura del lavoro e la professionalità che sono state il mio marchio di fabbrica in tutti questi anni". Queste le parole di Denis Marconato, che appare intenzionato ad avviare una carriera da allenatore. L'ex pivot ha vestito la casacca della Nazionale per 195 volte,I primi 12 anni della sua carriera li ha passati 'a casa', con la Benetton Treviso, dove ha vinto tre scudetti, sette Coppa Italia, tre Supercoppa Italiana e due Saporta Cup. In seguito ha indossato anche le maglie di Barcellona, Mens Sana, Milano, Cantù, Venezia, Montichiari e Dinamo Sassari. Tra i tanti messaggi di stima e affetto che stanno giungendo in queste ore nei confronti di Denis Marconato, c'è anche quello del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),: "Marconato fa parte di quella generazione di campioni che ha portato ai più grandi risultati l'Italia a cavallo del secolo - ha detto Petrucci - Chiudegrazie al suo rigore professionale, alla sua dedizione e all'amore per il basket".