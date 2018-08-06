L’ Inter tenta Modric, il Real Madrid valuta la cessione?
di Redazione
06/08/2018
Mancano ancora una decina di giorni alla conclusione estiva di calciomercato, che, come abbiamo avuto modo di vedere, si è rivelata essere a dir poco folle fino a questo momento. In Italia, in particolare, abbiamo potuto assistere a dei botti clamorosi, che hanno riposizionato la Serie A all’epicentro del calcio mondiale. E, protagonista indiretto di tutto ciò, è stato il Real Madrid: i galacticos, infatti, acconsentendo all’addio di Cristiano Ronaldo, hanno anche innescato la reazione a catena che ha portato Gonzalo Higuain ad abbandonare la corte della Juventus, per abbracciare quella del Milan. Inoltre, stando a numerose fonti, sarebbe vicino anche l’addio di Luka Modric, sponda Inter. Luka Modric, classe ’85, durante gli anni di militanza al Real Madrid si è consacrato come il miglior regista del pianeta, e, avendo oramai alle spalle uno straordinario campionato mondiale con la casacca della Croazia, culminato con un incredibile secondo posto, sarebbe a caccia di nuovi stimoli per vivere un’ultima, grande avventura. L’impressione che il ciclo straordinario delle merengues sia finito si fa insomma sempre più forte, e un altro dei più importanti protagonisti, dopo Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, potrebbe salutare il capoluogo spagnolo. Si tratta di un rinforzo che sarebbe ideale per il centrocampo dell’ Inter, da tempo a caccia di un grande regista che, con i giusti inserimenti e con le innate capacità di dettare i tempi, possa far girare al meglio il gioco dei nerazzurri. La classica ciliegina sulla torta insomma, che andrebbe a coronare un mercato che, fino a questo momento, ha portato nomi di altissima qualità, del calibro di Nainggolan, De Vrij, Martinez, Asamoah, Politano e Versaljko. Modric ci sta pensando seriamente, ed anche il Real Madrid, in vista di un ricambio generazionale, starebbe valutando un ventaglio di eredi che vanta i nomi di Pjanic, Verratti e Milinkovic-Savic. Bisognerà utilizzare, tuttavia, argomenti economici molto convincenti.
