Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

L’ Inter tenta Modric, il Real Madrid valuta la cessione?

Redazione Avatar

di Redazione

06/08/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
L’ Inter tenta Modric, il Real Madrid valuta la cessione?
Mancano ancora una decina di giorni alla conclusione estiva di calciomercato, che, come abbiamo avuto modo di vedere, si è rivelata essere a dir poco folle fino a questo momento. In Italia, in particolare, abbiamo potuto assistere a dei botti clamorosi, che hanno riposizionato la Serie A all’epicentro del calcio mondiale. E, protagonista indiretto di tutto ciò, è stato il Real Madrid: i galacticos, infatti, acconsentendo all’addio di Cristiano Ronaldo, hanno anche innescato la reazione a catena che ha portato Gonzalo Higuain ad abbandonare la corte della Juventus, per abbracciare quella del Milan. Inoltre, stando a numerose fonti, sarebbe vicino anche l’addio di Luka Modric, sponda Inter. Luka Modric, classe ’85, durante gli anni di militanza al Real Madrid si è consacrato come il miglior regista del pianeta, e, avendo oramai alle spalle uno straordinario campionato mondiale con la casacca della Croazia, culminato con un incredibile secondo posto, sarebbe a caccia di nuovi stimoli per vivere un’ultima, grande avventura. L’impressione che il ciclo straordinario delle merengues sia finito si fa insomma sempre più forte, e un altro dei più importanti protagonisti, dopo Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, potrebbe salutare il capoluogo spagnolo. Si tratta di un rinforzo che sarebbe ideale per il centrocampo dell’ Inter, da tempo a caccia di un grande regista che, con i giusti inserimenti e con le innate capacità di dettare i tempi, possa far girare al meglio il gioco dei nerazzurri. La classica ciliegina sulla torta insomma, che andrebbe a coronare un mercato che, fino a questo momento, ha portato nomi di altissima qualità, del calibro di Nainggolan, De Vrij, Martinez, Asamoah, Politano e Versaljko. Modric ci sta pensando seriamente, ed anche il Real Madrid, in vista di un ricambio generazionale, starebbe valutando un ventaglio di eredi che vanta i nomi di Pjanic, Verratti e Milinkovic-Savic. Bisognerà utilizzare, tuttavia, argomenti economici molto convincenti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calciomercato, è corsa a due per Paul Pogba

Articolo Successivo

Higuain accetta il prestito, rimane il nodo dell’ingaggio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

25/09/2019

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

19/04/2019

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

16/04/2019