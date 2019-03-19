Italia, i 29 convocati contro Finlandia e Liechtenstein
19/03/2019
Domenica sera è calato il sipario sulla ventottesima giornata del campionato di Serie A, che, come abbiamo avuto modo di vedere, si è rivelata scoppiettante e molto più sorprendente del previsto. L’ultimo turno, peraltro, prima della sosta, con il torneo che, di fatto, andrà in pausa fino alla fine del mese di marzo. In questa settimana, infatti, farà finalmente ritorno anche il grande calcio internazionale, con la nostra Italia impegnata nel girone di qualificazione per gli Europei del 2020. Gli azzurri, che hanno clamorosamente fallito l’accesso ai campionati mondiali di Russia 2018, vogliono tornare protagonisti in una grande competizione internazionale, e le gare che si disputeranno nei prossimi giorni, contro Finlandia e Liechtenstein, saranno già indicative circa la gestione del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini. Ecco perché, per l’occasione, l’allenatore dell’ Italia ha diramato una serie di interessanti convocazioni, chiamando ben 29 elementi. Fra questi, oltre alle assenze dell’infortunato Insigne e di Balotelli, che evidentemente non ha ancora convinto il tecnico azzurro, spiccano le presenze di alcuni elementi che possono dare molto alla causa dell’ Italia. È il caso dell’eterno Fabio Quagliarella, reduce da una delle stagioni più prolifiche della sua carriera, che sta emergendo come il capocannoniere della Serie A. Fra le sorprese, invece, spicca il difensore Cristiano Piccini, attualmente in forza al Valencia. Di seguito, la lista completa delle convocazioni. PORTIERI: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino). DIFENSORI: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus). CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma). ATTACCANTI: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).
