Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Italia bella e sfortunata, con l’Olanda è solo un pari

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Italia bella e sfortunata, con l’Olanda è solo un pari
Si è conclusa da pochi minuti la sfida amichevole tra Italia e OIanda, le due grandi assenti dai prossimi Mondiali di Russia 2018. La Nazionale Azzurra, alla terza uscita per quanto riguarda la gestione del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini, ha tuttavia offerto una prestazione che non si vedeva da parecchio tempo, per quantità, qualità e generosità. E così, presso l’Allianz Stadium di Torino, si rivedono parecchi volti noti ai tifosi della Juventus. Tra passato, presente e futuro, il tempio della Vecchia Signora, per una sera, riabbraccia alcuni dei suoi più amati beniamini: Rugani e De Sciglio in primis, ma anche Mattia Perin, autore di una prova molto importante e oramai pronto a vestire la casacca bianconera. Ma, ancor più degni di nota, sono probabilmente gli ex juventini, protagonisti in una serata che vive di emozioni e tensione nervosa: dall’olandese Elia, meteora bianconera nella prima stagione scudettata di Antonio Conte, a Leonardo Bonucci, subentrato (e fischiato) nella ripresa, ereditiere della fascia da capitano inizialmente indossata da Lorenzo Insigne (un calciatore del Napoli per la prima volta capitano dell’ Italia). Ma è anche la serata di Zaza e Criscito, nel bene e nel male: il primo bravo a realizzare il gol del vantaggio, con una delle sue tipiche giocate, alla prima presenza in Azzurro a un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta. Il secondo, sfortunato protagonista dell’espulsione che, proprio nelle battute finali, spalanca le porte al pareggio olandese, firmato da un bel colpo di testa di Aké. Una prova comunque molto convincente quella dell’ Italia, come forse non si vedeva da diversi mesi in casa azzurra. E un derby, quello tra decadute europee, che nel computo dei novanta minuti, probabilmente, ai punti viene portato a casa proprio da Roberto Mancini. L’impressione è che, per il nuovo commissario tecnico azzurro, la strada sia adesso forse un po’ meno in salita.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Supercoppa Italiana, Juventus – Milan in Arabia

Articolo Successivo

Le probabili formazioni di Italia – Olanda

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

25/09/2019

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

19/04/2019

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

16/04/2019