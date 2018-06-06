Supercoppa Italiana, Juventus – Milan in Arabia
di Redazione
06/06/2018
Il campionato di Serie A si è oramai concluso da qualche settimana con il trionfo della Juventus, ma il grande motore del calcio non si ferma proprio mai. E così, mentre il Mondiale di Russia 2018 è alle porte, si lavora già anche in vista della prossima stagione, che però, nel Belpaese, diversamente da quella che è la tradizione estiva, non si aprirà con la Supercoppa Italiana. Il trofeo, generalmente il primo ad essere assegnato agli inizi di una nuova annata, sarà infatti messo in palio soltanto nel mese di gennaio del 2019. A contendersi la Supercoppa Italiana, per la terza volta su trentuno edizioni, saranno la Juventus e il Milan. I bianconeri rientrano di diritto, avendo conseguito per il quarto anno consecutivo il prestigioso double, ossia lo Scudetto e la Coppa Italia. E, così, la sua contendente, ancora una volta, sarà l’altra finalista del torneo calcistico: il Milan appunto, peraltro sonoramente sconfitto con un netto 4 – 0. Entrambe le squadre, nella Supercoppa Italiana, vantano ben sette affermazioni ciascuna, il record della manifestazione. Questo significa che una delle due, presto, potrà vantarsi di essere la maggiore detentrice del terzo titolo calcistico del Belpaese, con otto vittorie. Tuttavia, come accennato poc’anzi, si dovrà attendere un po’ più del previsto, prima di poter osservare la sfida. Se, infatti, nell’agosto del 2017, l’organizzazione della Supercoppa Italiana era tornata appannaggio proprio delle organizzazioni nostrane, con la sfida disputata allo Stadio Olimpico di Roma, l’edizione a venire tornerà ad essere prerogativa internazionale. E, così, dopo le finali disputate a Washington, Tripoli, East Rutherford, Doha, Pechino e Shanghai, la sede, stavolta, sarà la ricca Arabia Saudita. Un accordo evidentemente perfezionato alcuni giorni fa, dopo la sfida amichevole tra i padroni di casa e l’ Italia. Il nostro movimento calcistico, così, beneficerà di un accordo che, annualmente, dovrebbe portare circa 7 milioni di euro nelle casse della FIGC. Oltre, naturalmente, ad una nuova vetrina per lo sport italiano, che va così ad affacciarsi su un paese molto facoltoso. E, così, la prossima Supercoppa Italiana, tra Juventus e Milan, si disputerà il 13 gennaio 2019.
