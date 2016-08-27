Juventus e Napoli, buoni i sorteggi di Champions
di Redazione
27/08/2016
Gli ultimi giorni di agosto, per quel che concerne lo sport del calcio, sono sempre piuttosto frenetici per vari motivi. Anzitutto, perché si sparano gli ultimissimi botti di mercato: la Juventus, in questo senso, è stata la regina incotrastata dell’estate, tanto che, probabilmente, prima del termine ultimo, metterà ancora a segno qualche colpo. Inizia poi il campionato di Serie A, che vede proprio i bianconeri come maggiori favoriti, con Napoli, Roma e Inter a inseguire. E, inoltre, proprio in questi giorni ha finalmente avuto il via, in modo ufficiale, la prossima edizione della Champions League. Una Champions League che, dopo l’amara eliminazione della Roma, vedrà come protagoniste, per il calcio italiano, la Juventus e il Napoli. Tanto per i piemontesi, quanto per i partenopei, le urne sono state davvero molto positive. La Vecchia Signora, infatti, ritrova ancora una volta il Siviglia: i campioni in carica dell’Europa League, tuttavia, potrebbero aver perso certezze dopo l’addio dell’allenatore Emery, mentre i bianconeri vantano molti innesti tra le proprie fila, su tutti quello di Gonzalo Higuain. Ecco poi il Lione, che ormai non è più la squadra capace di spaventare le maggiori corazzate europee, e l’abbordabile Dinamo Zagabria. Ancora meglio, forse, per il Napoli. Gli uomini di Sarri, infatti, inseriti in seconda fascia, avrebbero potuto incontrare vari squadroni della prima, ma alla fine hanno pescato il Benfica, fra i club più abbordabili. Troviamo poi la Dinamo Kiev ed il Besiktas, altri impegni tranquillamente alla portata degli azzurri.
