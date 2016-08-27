Terremoto, la solidarietà del mondo del basket: iniziative e raccolte fondi

ha polverizzato in pochi secondi alcuni tra i borghi più belli del nostro Paese. La scossa sismica verificatasi nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto, alle ore 3:36, di magnitudo 6.0, ha massacrato i centri abitati di Amatrice (Rieti), Accumoli (Rieti), Arquata del Tronto e Pescara del Tronto (Ascoli Piceno),Anche il mondo del basket sta vivendoper aiutare le popolazioni gravemente colpite dal terremoto. A partire da oggi, con due amichevoli che saranno l'occasione per allestiredi prima necessità. Alle 18:30, a Carisolo (Trento),(che si potrà seguire in streaming sulla pagina Facebook del team cremonese) sarà l'occasione per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni colpite dal sisma.: la società della Vanoli Cremona ha esortato i tifosi ad essere partecipi e generosi. Alle 17:30, invece,, anch'essa a scopo benefico: il gruppo Supporters Recanati ha aderito all'iniziativa "6° uomo" su Facebook con la raccolta di materiale di prima necessità (farmaci, biancheria, materiale per bambini e cibo in scatola). Alle iniziative di solidarietà partecipa anche Tortona:(domenica contro Hyeres Toulon, mercoledì contro Varese e il 17 settembre contro Ferrara) verrà interamente devoluto alle popolazioni colpite dalla scossa sismica di magnitudo 6.0 che ha devastato la porzione di centro Italia compresa tra i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Infine,dove sarà possibile effettuare delle donazioni: "Le somme raccolte saranno interamente destinate, in maniera rapida e diretta,per il sostegno delle popolazioni investite dal sisma e alla ricostruzione - si legge nel comunicato - Il conto corrente esclusivamente aperto allo scopo di raccogliere fondi, è stato aperto alla Credem, è intestato ad NPC Rieti Pallacanestro ssdarl, il codice IBAN è IT63 X030 3214 6000 1000 0001 524, il codice BIC BACRIT21304".