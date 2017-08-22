Le probabili formazioni di Nizza – Napoli
di Redazione
22/08/2017
È ormai tutto pronto per l’attesissima sfida di ritorno del preliminare di Champions League, che vedrà i francesi del Nizza opposti al “nostro” Napoli. I partenopei, forti di un convincente 2 – 0 maturato nella sfida di andata al San Paolo, sono chiamati a chiudere il discorso in terra transalpina, senza tuttavia sottovalutare un avversario agguerrito e che ormai, a questo punto, non ha più nulla da perdere. E allora, ecco che Maurizio Sarri, naturalmente, per l’occasione si presenterà con il miglior undici titolare possibile: incluso, ovviamente, anche il belga Dries Mertens, che nonostante un pestone patito nella prima di campionato contro l’Hellas Verona, partirà comunque dal primo minuto. Vediamo allora come dovrebbe schierarsi il Napoli, fra poche ore. Poche sorprese sia per quanto concerne il modulo che per quanto riguarda gli interpreti, per il Napoli: fra i pali, ecco Pepe Reina, mentre nel pacchetto arretrato avremo la presenza dei soliti Hysaj, Koulibaly, Albiol e Ghoulam. A centrocampo, capitan Hamsik verrà presumibilmente affiancato da Jorginho e da Allan, fra i migliori nel match di andata. In avanti, invece, ecco il solito tridente leggero, composto da Insigne, Mertens e Callejon. Ad un simile schieramento, il Nizza proverà ad opporre i suoi assi Balotelli e Sneijder, assenti nel match di andata a causa di una forma fisica ancora non ottimale. Da ricordare, ad ogni modo, che il club francese affronterà il Napoli senza gli squalificati Koziello e Pléa, che proprio la scorsa settimana vennero espulsi al San Paolo. Allora, largo ad un 4-2-3-1 così ripartito: Cardinale in porta, mentre Dante guiderà una difesa completata da Souquet, Le Marchand e Sarr. Sulla linea di mediana dovrebbero guadagnarsi una casacca da titolari Srarfi e Seri, mentre sulla trequarti, insieme al neoacquisto Sneijder, agiranno Lees Melou e Saint-maximin. Infine, come unica punta, largo a Mario Balotelli, che cercherà di sovvertire l’infausto pronostico che vede il Nizza come sfavorito.
