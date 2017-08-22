Home LegaBasket Ettore Messina richiama Marco Cusin, dopo i disastri difensivi di Tolosa

Ettore Messina richiama Marco Cusin, dopo i disastri difensivi di Tolosa

di Redazione 22/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Torneo di Tolosa ha evidenziato gravissime lacune nella difesa azzurra. Ettore Messina si è cautelato richiamando Marco Cusin. Marco Cusin, il centro dell'Olimpia Milano, era stato escluso poco prima del torneo di Cagliari dai convocati per Eurobasket 2017. Dopo i disastri difensivi contro Belgio e Francia, Ettore Messina ha deciso di reintegrarlo nella rosa per avere una freccia in più nel proprio arco. Un segno tangibile del fatto che le brutte scoppole patite nel corso del Torneo di Tolosa hanno lasciato strascichi evidenti. Marco Cusin prenderà, a breve, il volo per Atene per riunirsi al gruppo dell'Italbasket con il quale aveva iniziato la preparazione. In Grecia, gli azzurri sfideranno Serbia, Georgia e i padroni di casa della Grecia nell'ultimo torneo che precede l'inizio di Eurobasket 2017 con gli azzurri che si trasferiranno in Israele per la prima sfida contro i padroni di casa. Sarà fondamentale, per lo staff sanitario della nazionale azzurra, valutare attentamente le condizioni fisiche di Marco Cusin, che nella prossima stagione giocherà con le Scarpette Rosse. L'Italbasket debutterà ad Eurobasket 2017 il 31 agosto alle ore 20,30 italiane contro Israele. Due giorni dopo dovrà vedersela contro l'Ucraina alle ore 17,30, mentre il 3 settembre toccherà alla Lituania. Le ultime due sfide del girone saranno contro Germania e Georgia. Passeranno il turno le prima quattro squadra di ogni girone. L'Italia incrocerà il girone che comprende Grecia, Francia, Slovenia, Polonia, Finlandia e Islanda.