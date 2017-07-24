Milan, niente preliminari per Biglia e Bonucci
di Redazione
24/07/2017
Non c’è davvero dubbio sul fatto che, in questo primo mese di calciomercato, a farla da padrone in Italia sia stato il Milan. Il club rossonero, dopo diverse stagioni sottotono, forti della liquidità dei nuovi proprietari asiatici stanno finalmente investendo delle grosse risorse in fase di calciomercato: risorse che, manco a dirlo, hanno portato una serie di giocatori estremamente importanti per la stagione che inizierà a breve. Non a caso, infatti, la squadra lombarda aprirà le danze anzitempo, a causa dei preliminari di Europa League. E, tuttavia, in questi preliminari, i due acquisti più importanti che il Milan ha chiuso in questa sessione di calciomercato, due fiori all’occhiello come Lucas Biglia e Leonardo Bonucci, non ci saranno. L’ex difensore della Juventus e l’ex centrocampista della Lazio, infatti, non sono stati inseriti nella lista dalla società rossonera, differentemente da altri innesti come Kessié, Borini, Musacchio e altri. Le motivazioni di una simile scelta, tuttavia, almeno stando alle parole dei dirigenti Fassone e Mirabelli, non dovrebbero gettare nello sconforto i tifosi rossoneri. Difatti, tutto sarebbe da ricondurre ad una mera questione di tempistiche: il Milan avrebbe completato l’acquisizione di Bonucci e di Biglia soltanto sabato 22 luglio, e dunque non in tempo per la loro registrazione sulla suddetta lista. Tuttavia, va detto che, secondo il regolamento dell’Europa League, un club può inserire un giocatore extra, perlomeno entro le prossime ore. Ragion per cui, il Milan potrebbe decidere di portare almeno uno dei due nei match di andata e ritorno contro il Clubul Sportiv Universitatea Craiova, club rumeno.
