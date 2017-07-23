Home NBA Kyrie Irving, la proposta di New York ai Cavs: scambio con Carmelo Anthony?

di Redazione 23/07/2017

Il mercato NBA è ormai completamente monopolizzato dal caso Irving. Da quando il giocatore dei Cleveland Cavaliers ha reso nota la sua volontà di abbandonare la franchigia dell'Ohio, diversi team si sono mossi per cercare di accaparrarsi quello che è senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori della Lega. La notizia ha incendiato quello che era già un mercato ricco di trasferimenti intriganti, ma dove mancava ancora il colpo di scena vero e proprio. Non siamo ai livelli del cambio di casacca più chiacchierato degli ultimi tempi, ovvero quello di Kevin Durant dagli Oklahoma Thunder ai Golden State Warriors, ma di certo la decisione di Kyrie Irving comporta conseguenze di un certo livello. A cominciare dalle scelte future di LeBron, apparso molto seccato dalla notizia, che si è limitato ad un breve "Sono deluso". I Cavs perdono pezzi e invece di ridurre il divario da Curry, Thompson, KD e company si ritrovano a vederlo aumentare a dismisura: anche il "Re" dovrà fare i suoi ragionamenti. Nel frattempo, come detto, molte franchigie stanno corteggiando Irving. Tra queste c'è sicuramente San Antonio, che può offrire all'ambizioso 25enne un roster di grande levatura che potrebbe anche provare ad inserirsi nella lotta al titolo. Gli Spurs hanno appena rinnovato il contratto di Pau Gasol e puntano a quello che sarebbe un vero "colpaccio" da regalare a coach Popovich. Tuttavia, nelle ultime ore si è fatto sempre più intenso il pressing dei New York Knicks, che potrebbero cogliere la palla al balzo e proporre ai Cleveland Cavaliers uno scambio con Carmelo Anthony, che non vede l'ora di lasciare la Grande Mela. Una trattativa che sta diventando sempre più concreta e che nei prossimi giorni potrebbe perfezionarsi. Intanto, dopo una stagione con i Clippers, l'ala Marreese Speights è ad un passo dalla firma con gli Orlando Magic.