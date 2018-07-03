Neymar e Firmino, il Brasile va: 2 – 0 al Messico
di Redazione
03/07/2018
Poche sorprese per quanto concerne gli ottavi di finale di Russia 2018 disputatisi poche ore fa, e particolarmente attesi data la presenza del Brasile. La nazionale verdeoro, dopo aver superato in maniera piuttosto agevole il proprio girone, pur senza brillare, prosegue nella propria tranquilla marcia nel campionato mondiale, regolando anche i “cugini” del Messico. Nel derby tutto americano, a spuntarla sono stati Neymar e compagni: un 2 – 0 tutto sommato netto, pur a fronte di qualche patema di troppo sofferto dagli uomini di Tite, soprattutto nel corso del primo tempo. Il Brasile, alla vigilia di Russia 2018, era considerata come una tra le favorite per la vittoria finale, e, a differenza di quanto fatto da compagini di spicco come la Germania, la Spagna o l’Argentina, che hanno clamorosamente abbandonato anzitempo la competizione, la Seleçao effettivamente non sta tradendo le aspettative. Merito di una solidità e di una fase difensiva a dir poco perfetta, e che in Brasile non si vedeva da diversi anni. Non a caso, dopo la rete subita contro la Svizzera nel match di esordio della fase a gironi, Alisson è rimasto imbattuto: inviolata la porta contro Costa Rica, Serbia e Messico, un risultato che trova giovamento anche da un attacco che, pur non fotonico, continua a dire il suo. E così, sono stati Neymar, agli inizi del secondo tempo, e il subentrato Firmino, nelle battute finali di gara, a firmare una vittoria sì pronosticabile, ma non certa: specialmente in un mondiale sorprendente come questo, che aveva già visto il forfait di alcune fra le più grandi favorite. Non ultima la già citata Spagna, che soltanto il giorno prima era stata clamorosamente estromessa dai padroni di casa della Russia. Adesso, tuttavia, il pensiero volge ai quarti di finale, ove l’avversario sarà il più temibile fino a questo momento: il Belgio della generazione d’oro.
Articolo Precedente
Cristiano Ronaldo e Juventus, un matrimonio che si può fare?
Articolo Successivo
Spagna, che fiasco: la Russia la butta fuori dal mondiale