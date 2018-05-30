Le probabili formazioni di Francia – Italia
di Redazione
30/05/2018
Mancano oramai soltanto pochi giorni all’inizio della seconda amichevole dell’ Italia per quanto concerne il nuovo corso iniziato con il commissario tecnico Roberto Mancini. L’ex allenatore, tra gli altri, di Inter, Lazio e Manchester City, adesso sulla panchina azzurra, ha bagnato il proprio esordio con una vittoria, nella sfida contro l’Arabia Saudita di alcuni giorni fa. Un match che sicuramente ha fornito alcune indicazioni estremamente interessanti, benché, chiaramente, ci sia ancora parecchio lavoro da fare per l’ Italia, dopo il disastro della mancata qualificazione a Russia 2018. Il banco di prova, ad ogni modo, è di quelli di prestigio: la Francia, finalista all’ultimo campionato europeo, è considerata tra le favorite per il torneo iridato che avrà luogo tra poche settimane. Inevitabilmente, per i cugini d’oltralpe, l’amichevole sarà un test probante per capire a quali tipo di forze si potrà far affidamento, proprio in vista dei mondiali di Russia. Per l’ Italia, e soprattutto per Mancini, sarà invece importante per provare a verificare ulteriormente le risorse a disposizione, e per provare nuovi giocatori in vista di un futuro che, si spera, possa essere più brillante. Per l’occasione, allora, la Francia sfodererà tutti i pezzi forti dell’armamentario, mettendo in mostra i gioielli che, in Russia, daranno aspra battaglia nel tentativo di mettere le mani sulla Coppa Rimet. Largo, allora, al fenomeno Griezmann, al giovane Mbappé, passando poi per Pogba, Kanté, Matuidi, e per il capitano Lloris, tra i migliori portieri d’Europa. L’ Italia, invece, rispetto all’amichevole contro l’Arabia Saudita, potrebbe proporre alcune variazioni. A centrocampo, in particolare, Bonaventura e Cristante potrebbero guadagnarsi due casacche da titolari, andando ad affiancare il regista Jorginho. In difesa, chance anche per De Sciglio. Per il resto, confermati gli altri pezzi grossi, a partire da Balotelli, che spera di far bella figura nella “sua” Nizza. FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy; Matuidi, Kanté, Pogba; Thauvin, Griezmann, Mbappé. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Balotelli, Insigne.
