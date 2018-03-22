Quale Italia in campo contro l’ Argentina?
di Redazione
22/03/2018
Nell’oramai imminente fine settimana non andrà in scena, come di consueto, l’appuntamento con il campionato di calcio di Serie A, per via degli impegni delle varie selezioni nazionali. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno diverse amichevoli in alcuni casi anche di grande prestigio, una sorta di antipasto, se vogliamo, in vista del campionato mondiale di Russia 2018. La nostra Italia, lo sappiamo bene, sfortunatamente non ci sarà: i sogni di prendere parte al torneo iridato sono sfumati diversi mesi fa, con l’eliminazione patita dalla Svezia negli spareggi. Un tracollo che ha scosso l’intero movimento calcistico del Belpaese, e che ha fatto rotolare molte teste. Quella del commissario tecnico, almeno per il momento, è stata sostituita da Gigi Di Biagio, che manterrà la carica quantomeno fino al prossimo mese di giugno. Di Biagio, proprio in vista di questo appuntamento amichevole, e che però assume il retrogusto di una sorta di test in vista del prossimo futuro, sta intessendo le proprie scelte per decidere quale Italia schierare in campo. Le prime indicazioni ci dicono che, presumibilmente, Di Biagio potrebbe decidere di schierare un’ Italia con il 4-3-3. Gigi Buffon ritornerà tra i pali, e non sono chiare le sue prospettive circa il futuro: vorrà proseguire oltre, o gli sarà concessa solo questa passerella per chiudere la lunga carriera in azzurro? In difesa, sugli esterni, da una parte ci sarà quasi certamente Florenzi, dall’altra potrebbe spuntarla Darmian. Dubbi sul centro: di fianco a Bonucci non ci saranno né Barzagli, ritiratosi definitivamente dalla Nazionale, né Chiellini, infortunato. Probabile l’impiego di Ogbonna, in vantaggio su Rugani. A centrocampo, a Jorginho potrebbe essere affidata la cabina di regia. Insieme a lui, potrebbero trovare spazio Verratti e Pellegrini. Infine, il reparto offensivo: Immobile, reduce da un’annata fin qui monstre, sarà ovviamente il terminale centrale. Sulla corsia di sinistra, la maglia da titolare sarà affidata a Lorenzo Insigne. Infine, l’ala destra dovrebbe essere Antonio Candreva.
