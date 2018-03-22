Home Eurolega Eurolega: Olimpia Milano sconfitta a Kaunas dopo avere retto per tre tempi

Eurolega: Olimpia Milano sconfitta a Kaunas dopo avere retto per tre tempi

di Redazione 22/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano viene sconfitta nel 27.mo turno di Eurolega, stasera la sfida al PalaDesio contro gli spagnoli del Valencia. L'Olimpia Milano è bella solo per tre quarti di match nel 27.mo turno di Eurolega, poi è costretta a cedere ai padroni di casa dello Zalgiris Kaunas per 77-65, crollando nel quarto decisivo. Sugli scudi per i lituani, la prestazione magistrale di Aaron White, autore dei punti fondamentali nei momenti cruciali del match. Dall'altra parte, splende ancora la stella di Gudaitis, autore di 19 punti e 10 rimbalzi. A fare da contraltare, la sconcertante prestazione al tiro di Goudelock (zero punti 0/8) e di Micov anch'egli rimasto a bocca asciutta con un amaro 0/7. I lituani provenivano da due debacle consecutive contro Fenerbahce e Vitoria, quindi con l'obbligo di centrare il successo per alimentare le proprie ambizioni playoff. Oggi, l'Olimpia Milano dovrà tornare in campo al PalaDesio contro gli spagnoli del Valencia. Eppure erano state le Scarpette Rosse a chiudere in vantaggio il primo tempo sul 31-34, grazie ad una bomba di Bertans sul filo della sirena. Nella ripresa, si alza il livello della contesa e le percentuali al tiro. Grazie a Gudaitis, la squadra di Pianigiani ribatte colpo su colpo ai break degli avversari reggendo fino al 52-50 con cui si conclude la terza frazione. Nell'ultima frazione, i lituani prendono il largo toccando anche il 69-56 con cui mettono definitivamente fine alle speranze di vittoria delle Scarpette Rosse. Finisce 77-65 con Milano in apprensione per un guaio alla caviglia di Gudaitis costretto ad uscire anzitempo. Oggi sarà la volta della sfida contro il Valencia. Zalgiris: White 16, Jankunas 15, Davies 11. Milano: Gudaitis 19 (10 rimbalzi), Kuzminskas 12, Jerrells 10