I risultati della decima giornata di Serie A
di Redazione
28/10/2018
Si è quasi conclusa la decima giornata del campionato di Serie A, cui manca solamente l’ultimo posticipo per il totale compimento: quello che, tra alcune ore, verrà disputato tra la Lazio e l’ Inter, in una sfida che da alcune stagioni a questa parte è diventata una sorta di cult nel torneo del Belpaese. Andiamo a vedere, allora, che cosa è accaduto in questo turno, e quali risultati hanno smosso le varie situazioni di classifica. Una giornata, la decima di Serie A, che ancora una volta ha visto ben tre anticipi del sabato. Nel primo, l’Atalanta ha confermato la propria importante fase di crescita, andando a vincere in modo netto sul Parma, con un rotondo 3 – 0. I bergamaschi, dopo un avvio stentato, cominciano a tirarsi fuori dalle situazioni più pericolose della classifica. C’è poi stato il blitz della Juventus, che, pur a grande fatica, è riuscito a ribaltare l’Empoli: un 1 – 2 confezionato grazie alla fondamentale doppietta di Cristiano Ronaldo. Torino e Fiorentina, infine, hanno impattato sull’ 1 – 1. Nel lunch match dell’undicesimo turno di Serie A, un pareggio pirotecnico tra Sassuolo e Bologna, che si sono fermate sul 2 – 2. Anche il pomeriggio è stato ricco di gol, nelle varie partite valide soprattutto in ottica salvezza. Il Chievo Verona è stato sconfitto ancora una volta persino dal Cagliari, con un 2 – 1 di misura. Gli uomini di Ventura continuano a restare a -1 in classifica. Altro pari, quello tra Genoa e Udinese, che danno vita ad uno spettacolare 2 – 2. Sussulto del Frosinone, che in trasferta contro lo Spal stravince per 0 – 3. Nei due posticipi, il Milan emerge dal buio con un divertentissimo 3 – 2 ai danni della Sampdoria, e risolleva la propria complicata situazione. Infine, la Roma blocca sul pareggio il Napoli. Grande rammarico per la compagine giallorossa, che, con una squadra incerottata, viene raggiunta solo al 90° da Mertens.
L’ Inter passeggia sulla Lazio e conquista il secondo posto
Al via la decima giornata del campionato di Serie A