L’ Inter passeggia sulla Lazio e conquista il secondo posto
di Redazione
29/10/2018
Si è concluso pochi minuti fa l’ultimo posticipo della decima giornata del campionato di Serie A, che di conseguenza ha posto fine anche a questo turno. Presso lo stadio Olimpico di Roma si affrontavano i padroni di casa della Lazio e l’ Inter, in una sfida, ovviamente, importantissima per i vertici della classifica. La compagine nerazzurra era infatti terza, con la formazione biancoceleste che seguiva ad una sola lunghezza di distanza. Per l’ Inter era un’occasione d’oro, per sperare di agganciare la seconda posizione in classifica. Il Napoli, che nella serata di ieri era incappato in un mezzo passo falso pareggiando contro la Roma, era infatti a portata di mano per gli uomini di Spalletti. Serviva una vittoria dunque contro la Lazio, che puntualmente è arrivata, peraltro a seguito di una prestazione molto convincente. Nulla da fare per la Lazio, che, pur avendo dato vita ad una prova tutto sommato neanche troppo negativa, ha fallito diverse occasioni in avanti, anche a causa di un Handanovic risultato a dir poco imperforabile. Non a caso il portierone nerazzurro vanta anche il primato di estremo difensore meno battuto in questo campionato di Serie A, avendo subito appena sei marcature. Di contro, invece, l’ Inter si è stretta attorno al suo uomo simbolo, il capitano Mauro Icardi, e da lì ha costruito la propria vittoria. L’attaccante argentino mette per due volte la propria firma sulla partita: dapprima per aprirla, poi per chiuderla. In mezzo ad un 3 – 0 che non ammette repliche, il sigillo di Brozovic, scopertosi nuovamente fondamentale in una Inter che ambisce a un ruolo molto importante in questo campionato. I nerazzurri agganciano così il Napoli al secondo posto in classifica, e si portano a -6 dalla Juventus capolista. La Lazio rimane a quota 18 punti, e deve adesso guardarsi le spalle dall’incedere del Milan, che peraltro ha ancora una sfida da recuperare.
