Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

I risultati della prima giornata del campionato di Serie A

Redazione Avatar

di Redazione

19/08/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
I risultati della prima giornata del campionato di Serie A
Il campionato di Serie A è finalmente cominciato, quando siamo appena entrati nella seconda metà del mese di agosto. Un turno, il primo di questa nuova stagione, che sicuramente era molto atteso da molti appassionati, tifosi e addetti ai lavori, specialmente dopo una delle campagne di mercato più incredibili che il calcio italiano ricordi. Vediamo allora che cosa è successo fino a questo momento, in una giornata che, peraltro, non ha mancato di riservare alcune grosse sorprese. A dare il via ai giochi ci ha ovviamente pensato la Juventus, campionessa in carica. I bianconeri, attesissimi per via dell’esordio di Cristiano Ronaldo nel calcio italiano, tuttavia hanno trovato molte più difficoltà del previsto per affermarsi sul Chievo Verona. Il 2 – 3 che consegna i tre punti ai bianconeri viene infatti firmato soltanto al 93° minuto, con una zampata del subentrato Bernardeschi. A secco il fenomeno portoghese, che però ha disputato un buon match. Segue a ruota il Napoli, la squadra che insieme alla Juventus ha dominato il precedente campionato di Serie A. I partenopei rischiano grosso con la Lazio, che passa in vantaggio grazie al solito Immobile. Gli uomini di Ancelotti tuttavia riescono a realizzare una memorabile rimonta grazie a Milik e a Lorenzo Insigne, che confezionano l’ 1 – 2 che vale la vittoria finale. Bene anche la Roma, che al fotofinish abbatte un buon Torino: eurogol di Edin Dzeko all’89°, e anche in questo caso successo che vale oro per un esordio più complicato del previsto. Chi invece ha clamorosamente steccato è l’ Inter: i nerazzurri vengono dominati da un Sassuolo ben più tonico, e danno quindi il via alla loro stagione di Serie A con una brutta sconfitta per 1 – 0. Autore del gol Domenico Berardi, su calcio di rigore. Pirotecnico 2 – 2 tra il neopromosso Parma e l’Udinese. Le nuove volano anche grazie all’Empoli: 2 – 0 brillante ai danni del Cagliari, firmato da Krunic e da Caputo. Bene anche lo Spal, che con Kurtic stende il Bologna per 1 – 0. Domani si disputerà invece Atalanta – Frosinone. Rinviate, per i drammatici fatti accaduti a Genova, le gare delle due liguri: Milan – Genoa e Sampdoria – Fiorentina si disputeranno prossimamente.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

L’ Inter stecca la prima, Spalletti deve già inseguire

Articolo Successivo

Bakayoko, il gigante nel centrocampo del Milan

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

25/09/2019

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

19/04/2019

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

16/04/2019