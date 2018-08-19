I risultati della prima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
19/08/2018
Il campionato di Serie A è finalmente cominciato, quando siamo appena entrati nella seconda metà del mese di agosto. Un turno, il primo di questa nuova stagione, che sicuramente era molto atteso da molti appassionati, tifosi e addetti ai lavori, specialmente dopo una delle campagne di mercato più incredibili che il calcio italiano ricordi. Vediamo allora che cosa è successo fino a questo momento, in una giornata che, peraltro, non ha mancato di riservare alcune grosse sorprese. A dare il via ai giochi ci ha ovviamente pensato la Juventus, campionessa in carica. I bianconeri, attesissimi per via dell’esordio di Cristiano Ronaldo nel calcio italiano, tuttavia hanno trovato molte più difficoltà del previsto per affermarsi sul Chievo Verona. Il 2 – 3 che consegna i tre punti ai bianconeri viene infatti firmato soltanto al 93° minuto, con una zampata del subentrato Bernardeschi. A secco il fenomeno portoghese, che però ha disputato un buon match. Segue a ruota il Napoli, la squadra che insieme alla Juventus ha dominato il precedente campionato di Serie A. I partenopei rischiano grosso con la Lazio, che passa in vantaggio grazie al solito Immobile. Gli uomini di Ancelotti tuttavia riescono a realizzare una memorabile rimonta grazie a Milik e a Lorenzo Insigne, che confezionano l’ 1 – 2 che vale la vittoria finale. Bene anche la Roma, che al fotofinish abbatte un buon Torino: eurogol di Edin Dzeko all’89°, e anche in questo caso successo che vale oro per un esordio più complicato del previsto. Chi invece ha clamorosamente steccato è l’ Inter: i nerazzurri vengono dominati da un Sassuolo ben più tonico, e danno quindi il via alla loro stagione di Serie A con una brutta sconfitta per 1 – 0. Autore del gol Domenico Berardi, su calcio di rigore. Pirotecnico 2 – 2 tra il neopromosso Parma e l’Udinese. Le nuove volano anche grazie all’Empoli: 2 – 0 brillante ai danni del Cagliari, firmato da Krunic e da Caputo. Bene anche lo Spal, che con Kurtic stende il Bologna per 1 – 0. Domani si disputerà invece Atalanta – Frosinone. Rinviate, per i drammatici fatti accaduti a Genova, le gare delle due liguri: Milan – Genoa e Sampdoria – Fiorentina si disputeranno prossimamente.
Articolo Precedente
L’ Inter stecca la prima, Spalletti deve già inseguire
Articolo Successivo
Bakayoko, il gigante nel centrocampo del Milan