Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

I risultati della trentesima giornata di Serie A

Redazione Avatar

di Redazione

31/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
I risultati della trentesima giornata di Serie A
Si è conclusa da pochi minuti la trentesima giornata del campionato di Serie A, disputatasi eccezionalmente il sabato per via delle festività pasquali che si consumeranno tra domenica e lunedì. Un turno rivelatosi a dir poco scoppiettante, e che ha posto un nuovo mattone verso la corsa Scudetto che vede protagoniste Juventus e Napoli. Nell’anticipo disputatosi nel lunch match, a sorpresa, il Bologna quasi stava per farla grossa alla Roma: Dzeko, nel finale, ha infatti strappato un importante pareggio, per 1 – 1. I giallorossi mantengono comunque il terzo posto, ma devono guardarsi dal riavvicinamento di Inter e Lazio. Proprio Inter e Lazio, infatti, protagoniste della volata Champions, hanno vinto con facilità le rispettive gare. I nerazzurri sgretolano con un netto 3 – 0 il Verona, e possono dirsi oramai fuori dalla crisi: da segnalare la doppietta di Icardi. Due gol anche per Ciro Immobile, nel 6 – 2 che vede i biancocelesti porre definitivamente termine, con ogni probabilità, alle speranze del Benevento. Roboante anche lo 0 – 4 con il quale il Torino piega le resistenze del Cagliari, con i sardi che adesso devono cominciare a guardarsi le spalle. La Fiorentina mette KO il Crotone per 2 – 0, e lo Spal, dopo aver già clamorosamente fermato sul pareggio la Juventus nello scorso turno di Serie A, ne approfitta: 1 – 1 contro il Genoa, e quartultimo posto, valido per la salvezza, al momento saldo. Bene l’ Atalanta, che supera per 2 – 0 l’ Udinese e rimane in corsa per un posto in Europa League. Brutta caduta invece per la Sampdoria, che perde 2 – 1 contro il Chievo e, probabilmente, dice definitivamente addio ai sogni di gloria europea. Per i clivensi, invece, una importantissima boccata d’aria. Infine, i match più attesi. A gran sorpresa, il Napoli inciampa sul Sassuolo, e non riesce ad andare oltre l’ 1 – 1. La Juventus, allora, nel posticipo ne approfitta: nonostante il gol dell’ex, Leonardo Bonucci, i bianconeri finiscono per vincere 3 – 1 contro il Milan, e compiono un allungo importante per la conquista della Serie A, riportandosi a +4 sui partenopei.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Milano stende Reggio Emilia e mantiene il primato. Colpaccio Pistoia, Brescia ok

Articolo Successivo

Serie A1, Reggio Emilia fa visita all'Olimpia Milano per stupire ancora

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

25/09/2019

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

19/04/2019

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

16/04/2019