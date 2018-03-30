Al via la trentesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
30/03/2018
Dopo il turno di pausa dovuto ai vari impegni delle compagini nazionali, finalmente, ritorna anche il campionato italiano di calcio di Serie A, nel rilancio del dualismo tra Juventus e Napoli in vista dell’assegnazione dello Scudetto. Mai come in questa stagione, negli ultimi anni, la corsa al titolo è sembrata così indecisa: i bianconeri, infatti, mantengono un vantaggio di appena 2 punti sui partenopei, e ogni giornata dunque potrebbe riservare nuovi sorpassi e stravolgimenti. La trentesima giornata di Serie A, oltretutto, sarà disputata eccezionalmente questo sabato, poiché domenica e lunedì saranno i giorni festivi di Pasqua e Pasquetta. I nastri di partenza saranno tagliati, a partire dalle ore 20:45, da Bologna e Roma: i giallorossi sperano di consolidare ulteriormente il terzo posto in classifica, che garantirebbe l’accesso alla fase diretta della prossima edizione della Champions League. Ben sei, poi, le gare che saranno disputate alle ore 15:00. Buone chance anche per l’ Inter, che contro il Verona spera di dare continuità alle proprie rinnovate ambizioni di classifica. Il Benevento, fanalino di coda, sarà ospite della Lazio in un match che i biancocelesti non possono assolutamente fallire, per non perdere definitivamente il treno dell’Europa che conta. Gara complicata anche per il Crotone, che, in casa della Fiorentina, spera di poter fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ultime chiamate anche per l’ Atalanta, alla caccia di un piazzamento europeo: l’ostacolo, stavolta, è l’Udinese. Il Cagliari ospita un Torino in profonda crisi, il Genoa fa altrettanto con lo Spal. Il turno di Serie A si completa con i tre “posticipi”. Alle ore 18:00, occhi puntati, naturalmente, su Sassuolo – Napoli, con i campani a caccia del primato della Juventus. Gli emiliani, invece, sperano di strappare qualcosa in vista della volata salvezza. Anche il Chievo, per gli stessi motivi, spera di far bene contro la Sampdoria. Infine, alle 20:45, il big match: all’Allianz Stadium, la capolista Juventus dovrà affrontare il Milan.
