I risultati dell’undicesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
29/10/2017
Si è oramai consumata gran parte di questa undicesima giornata del campionato di Serie A, salvo per il posticipo del lunedì sera che si disputerà tra poche ore, e che vedrà opposte l’Hellas Verona e l’Inter. I neroazzurri, a caccia dell’ennesimo successo stagionale, tenteranno di tenere il passo con le prime tre della classe, vale a dire Juventus, Napoli e Lazio, che proprio non perdono un colpo. La giornata, comunque sia, è cominciata sabato sera alle ore 18:00, allorché la Juventus, al Meazza di San Siro, ha offerto una prova di forza schiacciando il Milan dell’ex Leonardo Bonucci. Il pipita Gonzalo Higuain, con una grande doppietta, ha steso i rossoneri portando a 101 le marcature realizzate nella sua permanenza di Serie A. Poche ore più tardi, risposta della Roma, che conferma la propria inerzia: 1 – 0 sul Bologna, un successo di misura che permette di mantenere la posizione di miglior difesa del torneo pur a fronte di un attacco non molto prolifico. Nel lunch match, invece, la striscia negativa del Benevento è proseguita ulteriormente: i campani sono stati annichiliti per 1 – 5 dalla Lazio, con Immobile autore di un gol e tre assist. Biancocelesti al momento secondo ex aequo con la Juventus, in attesa che giochi anche l’Inter. I giallorossi, invece, all’undicesimo KO di fila, proprio non riescono a strappare un punto a nessuno, e alla prossima di campionato affronteranno la Juventus allo Stadium. Nel pomeriggio di domenica, invece, sono stati tanti i risultati a sorpresa delle squadre in coda alla classifica, che hanno smosso il fondo della Serie A. Il Crotone, clamorosamente, ha abbattuto la Fiorentina per 2 – 1, portandosi a 9 punti. La SPAL ha invece sconfitto il Genoa di misura, con i liguri incredibilmente penultimi e a forte rischio. Tutto facile per il Napoli, 3 – 1 al Sassuolo, e testa della classifica mantenuta per la banda di Sarri. L’Udinese stende l’Atalanta per 2 – 1, mentre la Sampdoria prosegue il proprio momento magico: 4 – 1 al Chievo, è sesta in classifica. Nel primo posticipo dell’undicesima di Serie A, invece, il Torino torna alla vittoria, sconfiggendo per 2 - 1 il Cagliari.
