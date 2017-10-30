Home LegaBasket Olimpia Milano ko contro una Dinamo Sassari da urlo: primas sconfitta per Pianigiani

di Redazione 30/10/2017

Largo successo per la Dinamo Sassari che affonda un'Olimpia Milano crollata nella ripresa, primo ko per le Scarpette Rosse. L'Olimpia Milano conosce la prima sconfitta in campionato di questa stagione, cedendo malamente a Sassari con il punteggio di 90-69. In un PalaSerradimigni gremito, i padroni di casa fanno la voce grossa contro le Scarpette Rosse, come ai bei tempi di Meo Sacchetti, mettendo in evidenza una condizione fisica brillante. Milano rimane praticamente in gara fino al quinto fallo commesso da Gudaitis, poi è notte fonda per la squadra di Pianigiani che soccombe sotto i colpi di Bamforth e Planinic. Bello e intenso il duello fra Theodore e Bamforth vinto dal giocatore di Sassari, anche grazie al beneficio di avere alle spalle una squadra in serata di grazia. Le sue penetrazioni spingono i sardi fino al 68-53 con cui si conclude il terzo quarto e con il quale, i padroni di casa, mettono il sigillo a questa sfida. Nell’ultimo quarto Milano prova a riaprire la partita, ma è costretta ad arrendersi di fronte all’ultimo break Sassarese, caricandosi anche di falli. Pasquini decide di abbassare il quintetto e i suoi esterni continuano ad andare a bersaglio dai 6.75 chiudendo la gara e arrivando addirittura fino al +26. Per la squadra di Pasquini, i minuti finali sono solo una passerella fino al suono della sirena. I giocatori dell'Olimpia Milano lasciano il parquet a testa bassa, mentre i padroni di casa vengono osannati dal pubblico del PalaSerradimigni. Sassari: Bamforth 19; Planinic 17; Polonara 11 Milano: Bertans e Gudaitis 15; Abass 10.