I risultati della ventesima giornata di Serie A
di Redazione
07/01/2018
Si è appena conclusa anche la ventesima giornata del campionato di Serie A, un turno che si è rivelato estremamente importante per quel che concerne la sfida al vertice della classifica, con un’ulteriore scrematura circa la corsa per la conquista dello Scudetto. E, con il girone di ritorno appena cominciato, paiono oramai esserci ben pochi dubbi, circa le due squadre che si contenderanno il titolo fino alla fine: Juventus e Napoli, infatti, stanno iniziando a creare il vuoto dietro di loro. Si comincia con i due anticipi del venerdì, entrambi terminati sul risultato di 1 – 1. Chievo e Udinese non sono andate oltre un pareggio, così come l’ Inter, che non vince in Serie A da oramai cinque turni: un parziale nel corso del quale i nerazzurri hanno collezionato due sconfitte e tre pareggi, l’ultimo dei quali realizzato contro la Fiorentina. Si è poi proseguito nel sabato dell’Epifania, con il lunch match disputato tra Torino e Bologna: i granata, reduci dal cambio di allenatore, sono pervenuti ad un roboante successo, per 3 – 0. Diverse, poi, le gare delle ore 15:00, la più importante delle quali andate in scena al San Paolo: il Napoli vince per 2 – 0 contro il Verona, e mantiene la testa della classifica. Largo trionfo della Lazio sul campo dello Spal, un 2 – 5 con protagonista Ciro Immobile, autore di un poker e nuovo capocannoniere della Serie A. Torna al successo anche il Milan, dopo diversi turni di crisi: i rossoneri battono il Crotone per 1 – 0 con un carambolesco gol di Bonucci. Di misura anche il Genoa sul Sassuolo, mentre il Benevento, clamorosamente, ottiene il secondo successo consecutivo, stendendo la Sampdoria per 3 – 2. Nel primo posticipo, nuovo KO della Roma, che cade in casa contro la super Atalanta di Gasperini: giallorossi, a questo punto, quasi fuori dalla corsa Scudetto. Vince infine la Juventus, a Cagliari, con un gol di Bernardeschi.
