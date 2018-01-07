Home LegaBasket Serie A, 14° turno: Brescia rischia a Torino, Avellino attende la Virtus Bologna

07/01/2018

Caccia ad un posto in Final Eight. Il quattordicesimo turno del campionato di Serie A di basket maschile prende il via oggi alle 12 con la sfida tra la Pallacanestro Cantù e la Betaland Capo d'Orlando e vede in programma quasi tutte le gare, fatta eccezione per il posticipo tra la The Flexx Pistoia e l'Olimpia Milano che si disputerà domani sera alle ore 20:45. Questi ultimi due turni del girone d'andata indicheranno le otto squadre che prenderanno parte alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 febbraio. Proprio il team di Sodini può legittimamente ambire ad un posto: sarebbe un vero e proprio miracolo, considerando le grosse difficoltà societarie che hanno tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi della Red October. Dall'altra parte, Capo d'Orlando ha comunque bisogno dei due punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Nel tardo pomeriggio scenderanno in campo le prime della classe. Al PalaTaliercio, i campioni d'Italia della Reyer Venezia se la vedranno con la Vuelle Pesaro, fanalino di coda insieme all'Happy Casa Brindisi. Sfida appassionante quella del PalaDelMauro, dove la Sidigas Avellino attende la Virtus Bologna: se gli irpini cercano la vittoria per consolidare il primato, i bolognesi tenteranno il blitz che blinderebbe il pass per le Final Eight. La Germani Brescia, reduce da due sconfitte consecutive che hanno consentito a Milano e Avellino di agganciare il team di coach Diana in vetta alla classifica, è attesa da una trasferta durissima in casa della Fiat Torino, attualmente quinta. Altra importante sfida per le Final Eight è quella tra la Dinamo Sassari e la Dolomiti Trento, con gli ospiti in forte ascesa (nove vittorie consecutive tra Europa e Serie A). Ci proverà anche la Vanoli Cremona, che attende Varese, mentre la Grissin Bon Reggio Emilia se la vedrà in casa contro un Happy Casa Brindisi che ha un disperato bisogno di punti.