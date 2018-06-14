Russia 2018: cerimonia e gara d’esordio, gli orari
di Redazione
14/06/2018
E il momento tanto atteso, alla fine, è giunto davvero. Fra pochissime ore avrà ufficialmente inizio il campionato mondiale di Russia 2018, la ventunesima edizione del torneo iridato. Fra le assenze di spicco, purtroppo, oltre all’Olanda e al Cile, bisogna segnalare anche quella dell’ Italia, che avendo fallito le fasi di qualificazioni ed il successivo spareggio contro la Svezia, non avrà la possibilità di contendere la Coppa Rimet alle altre big del calcio planetario. Ad ogni modo, le aspettative degli esperti e degli addetti ai lavori sono particolarmente elevate, e d’altronde Russia 2018 viene già considerato come il grande mondiale dei record. L’esclusione degli azzurri, peraltro, ha provocato anche una sorta di rivoluzione nella trasmissione del torneo nel Belpaese, che sarà interamente appannaggio delle reti Mediaset: nulla da fare, pertanto, per la Rai. Giovedì 14 giugno, dunque, avranno finalmente il via, in maniera ufficiale, i primissimi appuntamenti di Russia 2018. Alle ore 14:00 italiane, la cerimonia di apertura: la diretta sarà visibile su Canale5 e su Canale5 HD, naturalmente per chi è munito di un apparecchio compatibile con l’alta risoluzione. Prevista, tra le altre cose, anche una esibizione canora di Robbie Williams, oltre alla presenza del “Fenomeno”, l’ex calciatore brasiliano Ronaldo. Terminati gli orpelli iniziali, sarà quindi la volta dell’avvio vero e proprio del campionato mondiale di calcio. I padroni di casa della Russia, a partire dalle ore 17:00 italiane, affronteranno l’Arabia Saudita. Un banco di prova molto intrigante, anche per capire fin dove potrebbe spingersi la squadra ospitante: che, pur non potendo vantare delle chiare ambizioni di vittoria, arriva al torneo casalingo con una squadra comunque interessante, capace di miscelare sapientemente esperienza e spregiudicatezza. Per gli asiatici, invece, l’impressione è che aver messo piede a Russia 2018 rappresenti già di per sé una grande vittoria, mancando una manifestazione iridata da ben 12 anni.
