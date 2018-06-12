Finalmente al via il campionato mondiale di Russia 2018
di Redazione
12/06/2018
Mancano oramai soltanto pochissime ore al grande evento sportivo di questa estate, il campionato mondiale di calcio di Russia 2018. Il torneo iridato è giunto alla sua ventunesima edizione in assoluto, ma per i tifosi azzurri sarà una sorta di ritorno all’anno zero. L’ Italia, infatti, sfortunatamente ha mancato la qualificazione, e quindi non ci sarà. Una delusione che difficilmente verrà smaltita in futuro. Ma, nel frattempo, diamo un’occhiata a quel che accadrà tra pochi giorni in terra russa, e quali saranno gli appuntamenti imperdibili. Per molti, Russia 2018 sarà il mondiale dei grandi assenti: oltre all’ Italia, infatti, anche Nazionali di spicco come l’ Olanda o il Cile hanno clamorosamente fallito la qualificazione. Tuttavia, saranno presenti molti campioni di spicco, in primo luogo i fuoriclasse Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Le due stelle, che complessivamente vantano dieci Palloni d’Oro, sono però giunti all’ultima chiamata in un campionato mondiale: difficilmente, infatti, per ragioni anagrafiche, ci saranno a Qatar 2022. Le grandi favorite per il trionfo finale, a Russia 2018, secondo molti esperti e addetti ai lavori, sono principalmente tre: il Brasile di Neymar, la Germania campione in carica, e la Spagna che invece ha trionfato nel 2010. Un gradino dietro si piazzano invece altre selezioni comunque blasonate, e che per vari motivi sembrano potersi giocare delle discrete chance di vittoria: la Francia, l’Argentina, e in misura minore l’Inghilterra e il Belgio (queste ultime due come possibili outsider). Russia 2018 comincerà ufficialmente giovedì 14 giugno, allorché i padroni di casa affronteranno l’Arabia Saudita nella sfida di esordio. Le fasi a gironi proseguiranno fino al 28 giugno, allorché ogni gruppo esprimerà le due qualificate per la fase successiva. Gli ottavi di finale, così, si disputeranno tra il 30 giugno e il 3 luglio. Il 6 e il 7 luglio, invece, avranno luogo i quarti di finale, mentre il 10 e l’11 luglio ci saranno le semifinali. La finale per terzo e quarto posto si terrà il 14 luglio, mentre, a Mosca, il 15 luglio, l’ultimo atto.
