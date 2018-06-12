Caricamento...

Finalmente al via il campionato mondiale di Russia 2018

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2018

Finalmente al via il campionato mondiale di Russia 2018
Mancano oramai soltanto pochissime ore al grande evento sportivo di questa estate, il campionato mondiale di calcio di Russia 2018. Il torneo iridato è giunto alla sua ventunesima edizione in assoluto, ma per i tifosi azzurri sarà una sorta di ritorno all’anno zero. L’ Italia, infatti, sfortunatamente ha mancato la qualificazione, e quindi non ci sarà. Una delusione che difficilmente verrà smaltita in futuro. Ma, nel frattempo, diamo un’occhiata a quel che accadrà tra pochi giorni in terra russa, e quali saranno gli appuntamenti imperdibili. Per molti, Russia 2018 sarà il mondiale dei grandi assenti: oltre all’ Italia, infatti, anche Nazionali di spicco come l’ Olanda o il Cile hanno clamorosamente fallito la qualificazione. Tuttavia, saranno presenti molti campioni di spicco, in primo luogo i fuoriclasse Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Le due stelle, che complessivamente vantano dieci Palloni d’Oro, sono però giunti all’ultima chiamata in un campionato mondiale: difficilmente, infatti, per ragioni anagrafiche, ci saranno a Qatar 2022. Le grandi favorite per il trionfo finale, a Russia 2018, secondo molti esperti e addetti ai lavori, sono principalmente tre: il Brasile di Neymar, la Germania campione in carica, e la Spagna che invece ha trionfato nel 2010. Un gradino dietro si piazzano invece altre selezioni comunque blasonate, e che per vari motivi sembrano potersi giocare delle discrete chance di vittoria: la Francia, l’Argentina, e in misura minore l’Inghilterra e il Belgio (queste ultime due come possibili outsider). Russia 2018 comincerà ufficialmente giovedì 14 giugno, allorché i padroni di casa affronteranno l’Arabia Saudita nella sfida di esordio. Le fasi a gironi proseguiranno fino al 28 giugno, allorché ogni gruppo esprimerà le due qualificate per la fase successiva. Gli ottavi di finale, così, si disputeranno tra il 30 giugno e il 3 luglio. Il 6 e il 7 luglio, invece, avranno luogo i quarti di finale, mentre il 10 e l’11 luglio ci saranno le semifinali. La finale per terzo e quarto posto si terrà il 14 luglio, mentre, a Mosca, il 15 luglio, l’ultimo atto.
