Il saluto di Kakà: il brasiliano appende gli scarpini al chiodo
di Redazione
18/12/2017
Alla fine anche l’ultimo Pallone d’Oro “normale”, prima dell’avvento di Messi e Cristiano Ronaldo, ha detto addio. Ricardo Izecson dos Santos Leite, al secolo Kakà, ha annunciato di aver appeso gli scarpini al chiodo, ponendo dunque fine ad una carriera sicuramente fuori dal comune. Il grande calciatore brasiliano, uno degli ultimi grandi talenti a vestire la casacca rossonera del Milan, non calcherà più i campi da gioco come calciatore, ma potrebbe comunque rimanere nel mondo del calcio in qualità di dirigente. Una notizia che, in qualche modo, era nell’aria già da qualche tempo. Kakà, classe ’82, dal 2015 vestiva la maglia dell’Orlando City, in MLS, ma le sue prestazioni sul tappeto verde erano solo un ricordo sbiadito, rispetto al grande campione che è stato. Il ricchissimo palmarès, in questo senso, parla da solo: Champions League, Supercoppa Europea, campionati e coppe nazionali con le maglie dei club; con la casacca verdeoro, invece, sono arrivate due Confederations Cup, nel 2005 e nel 2009, e soprattutto il titolo iridato in Giappone e Sud Corea nel 2002. È al Milan, ovviamente, che Kakà ha consacrato la propria arte calcistica ai livelli più alti. Giunto in rossonero in punta di piedi, nell’estate 2003, direttamente dal San Paolo, il brasiliano si è ben presto fatto segnalare come uno dei migliori interpreti dell’intero pianeta. Da qui, svariati riconoscimenti individuali, tra i quali spicca anche il Pallone d’Oro 2007: l’ultimo, come detto, prima dell’inizio dell’era dominata da Messi e Cristiano Ronaldo, che si sono contesi l’ambito premio nel decennio successivo. Anche i numeri descrivono egregiamente quella che è stata la gigantesca figura di Kakà nel calcio moderno: quasi 750 gare ufficiali disputate in carriera, condite da quasi 240 gol, assist a non finire e giocate di una classe sopraffina. Come ci si aspetterebbe da un calciatore capace di scrivere alcune delle pagine più belle dell’era moderna.
